Steam’de Oyun Müziklerine Daha Kolay Ulaşılabilir

Steam’e gelecek yeni güncelleme müzik tutkunlarının ilgisini artıracak gibi duruyor. Valve, oyun müziklerini satın alan ve dinleyen PC oyuncularını çok mutlu edecek bir dizi yeni özellik sağlayan önemli bir Steam güncellemesi geleceğini duyurdu.

Steam’de yer alan Steamworks isimli geliştirme grubu panosundaki bir duyuruda yayıncı Valve firması, oyun müziklerinin nasıl çalışacağına dair yeni bir güncelleme geleceğinin müjdesini verdi. Bununla birlikte ekip aynı zamanda hem içerik oluşturucular hem de oyuncular için yepyeni seçenekler barındıran özelliklerin de geleceğini açıkladı. Yeni sürüm, oyun müziği meraklıları için zirvede yer alacak gibi görünüyor.

Oyun severlerin bileceği gibi Steam oyun müzikleri daha önceden oyunla beraber satın alınıyordu. Müzikler daha sonra ayrı bir medya biçimi olarak değil, ana oyuna eklenerek gelmeye başlamıştı. Steam’e yapılan bu yeni güncelleme sayesinde sistemin temel olarak değiştiğini göreceğiz. Artık soundtrack uygulama türünün eklenmesiyle müzik indirme işlemleri farklı bir sekmede yapılabilecek.

Artık oyun müziği edinmek daha kolay olacak

Yeni güncellemeyle gelen bu özellik, oyunculara satın aldıkları içeriği sıralamak ve düzenlemek için daha kullanışlı bir yol sağlarken, diğer müzikseverlerin de müzikleri bağımsız şekilde satın almalarına da olanak tanıyacak. Başka bir deyişle, müziği almak için önce oyunun ücretini ödemek veya indirmek zorunda kalmayacaksınız.

Ek olarak, oyuncuların belirli bir hedef ve müzik dizini ayarlamasına izin veren ayarlar da söz konusu olacağı için, istenilen müziği bulmak epey bir kolaylaşacak. Yani artık oyununuzun geniş dosyalarının içinde gezinip tek tek müzik aramanıza da bundan sonra gerek yok. Valve’ın, arayüzün de zamanla geliştirileceğini açıklamasına eklediğini belirtmeden geçmeyelim. Yeni sürümün geniş kitleler tarafından nasıl tepkiler alacağı ve bu konuda gelecek kullanıcı yorumları ise şimdiden merak konusu.