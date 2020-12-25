Epic Games'te Fiyatı 39 TL Olan Darkest Dungeon Ücretsiz

Bir hafta önce başlayan ve yeni yıla kadar her gün devam edecek olan Epic Games'in ücretsiz oyun listesinde bugün Darkest Dungeon var. Satış fiyatı 39 TL olan Darkest Dungeon'ı nasıl kütüphanenize ekleyebileceğinizi açıkladık.

Epic Games, 17 Aralık 2020 tarihinden beri ücretsiz oyunlar dağıtıyor. 2020 yılının sonuna kadar devam edecek olan bu kampanya sayesinde oyuncular birçok oyuna sahip olabilecek. Platformda bugün yayınlanan oyun ise Darkest Dungeon.

Darkest Dungeon fragmanı:

Kanada merkezli bağımsız oyun şirketi Red Hook Studios tarafından geliştirilen Darkest Dungeon, birçok oyuncu tarafından olumlu yorumlar almış güzel bir yapım. Sıra tabanlı RPG türündeki bu oyunda kendi ekibinizi oluşturup dünyanın en karanlık zindanlarını araştırmaya koyulacaksınız. Önünüze çıkacak tuzaklar, karşılaşmak zorunda olduğunuz güçlü canavarların yanında çok küçük kalacak.

Ekibinizi karanlık ve korku dolu zindanlara gönderirken hepsini birer birer kaybedebileceğinizi unutmayın. Ayrıca oyundaki zindanlarda ödül olarak gördüğünüz birçok şeyin size neler kaybettirebileceğini de aklınızda bulundurmalısınız. Kanaması veya zehirlenmesi olan ve korkudan delirme aşamasına gelen ekip üyelerini yeniden hayata bağlamak da sizin elinizde.

Darkest Dungeon sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Darkest Dungeon'ı kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz?

Epic Games hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Oyun sayfasına gidin

Yükle tuşuna basın.

tuşuna basın. Siparişi Ver'e tıklayın.

tıklayın. Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

Epic Games'in ücretsiz oyun dağıtma etkinliği yıl sonuna kadar devam edecek. Ücretsiz olarak verilen oyunları kaçırmamak için bizleri takipte kalın.