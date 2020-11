Epic Games Önümüzdeki Hafta Hangi Oyunu Ücretsiz Sunacak?

Epic Games, önümüzdeki hafta ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Yapılan açıklamalara göre oyuncular, önümüzdeki hafta Elite Dangerous ve The World Next Door'a ücretsiz olarak sahip olabilecekler.

Her hafta kısa süreliğine ücretsiz yaptığı oyunlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Epic Games, bu hafta da bir oyunu ücretsiz yaptı. The Textorcist'i ücretsiz sunan şirket, bununla birlikte önümüzdeki hafta ücretsiz sunulacak oyunları da duyurdu.

19 Kasım ve 26 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak erişilebilir olacak oyunlar Elite Dangerous ve The World Next Door oldu. Steam'de toplamda 91 TL'den satılan her iki oyunda oyunculardan olumlu yorumlar almayı başardı.

Elite Dangerous nasıl bir oyun?

Frontier Developments tarafından geliştirilen yayınlanan Elite Dangerous, 2015'te karşımıza çıkmıştı. Steam'deki incelemelerde "Çok Olumlu" alan Elite Dangerous, uzay temasını seven oyuncuların yakından takip ettiği bir oyun. Kaosun hakim olduğu bir galakside kendi geminizin başına geçerek açık dünyada mücadele ettiğiniz Elite Dangerous, çok oyunculu uzay oyunları arasında en iddialı yapımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Elite Dangerous sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 64 bit

İşlemci: Dört çekirdekli işlemci (4 x 2 GHz)

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Ekran kartı: NVIDIA FTX 470 / AMD R7 240

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-3770K dört çekirdekli işlemci veya üstü / AMD FX 4350 dört çekirdekli İşlemci veya üstü

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Ekran kartı: NVIDIA FTX 770 / AMD Radeon R9 280X

The World Next Door nasıl bir oyun?

Rose City Games tarafından geliştirilen ve VIZ Media tarafından yayınlanan The World Next Door, 2019'da karşımıza çıkmıştı. Steam'deki incelemelerde "Çok Olumlu" alan The World Next Door; bulmaca savaşları, güçlü hikaye anlatımı ve son derece sürükleyici olan görsel roman unsurlarına sahip. Büyülü yaratıkların yaşadığı paralel bir dünyada sıkışıp kalan karakterimizle zaman dolmadan çıkış yolunu bulmamız gerekecek.

The World Next Door sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel H81 core i3 4130T 2.90GHZ (çift çekirdek)

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Ekran kartı: Intel HD 4400

Peki sizler önümüzdeki hafta ücretsiz edinilebilir olacak oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca, daha önce pek çok kez şahit olduk ki Epic Games bazı haftalarda sürpriz bir şekilde birden fazla oyunu bedava yapabiliyor. Yani önümüzdeki hafta bu iki oyunun yanında başka oyunları da ücretsiz olarak görebiliriz.