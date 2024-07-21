Epic Games'in çok beklenen Yaz İndirimi, geçtiğimiz günlerde başladı. Biz de kampanya kapsamında 250 TL altına alabileceğiniz bazı oyunları derledik.

Yaz aylarının gelişiyle birçok oyun platformunun indirim kampanyaları başlattığını görüyorduk. Bu kampanyalar, oyun fiyatları karşılanamayacak seviyelere çıktığı için ülkemizdeki oyunseverler tarafından büyük ilgi görüyordu. Epic Games de birkaç gün önce “Yaz İndirimi”ni resmen başlatmıştı.

Yüzlerce oyunda %90'a varan indirimler sunan Epic Games Yaz İndirimi kampanyası, 1 Ağustos 2024 TSİ 18.00’e kadar devam edecek. Biz de bu kampanya kapsamında 250 TL altına, yani bir yemek parası civarına alabileceğiniz bazı iyi oyunları derledik. Sürekli fiyatlar arttığı için eğer oynamadıysanız bu tarz oyunları kaçırmamanızda fayda var.

Epic Games Yaz İndirimleri’nde 250 TL altına alabileceğiniz bazı oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Dead by Deadlight 451,05 TL 180,42 TL (%80) Battlefield 2042 599 TL 77,99 TL (%87) Days Gone 899 TL 224,75 TL (%75) Horizon Zero Dawn Complete Edition 899 TL 224,75 TL (%75) Far Cry 6 999 TL 199,80 TL (%80) Far Cry 5 999 TL 99,90 TL (%90) Need for Speed Unbound 1.199 TL 167,99 TL (%86) Sid Meier's Civilization VI 1.499 TL 149,90 TL (%90) The Outlast Trials 269 TL 180,23 TL (%33) The Witcher 3: Wild Hunt 829 TL 207,25 TL (%75) Cities: Skylines 539 TL 161,70 TL (%70) Mafia: Trilogy 374 TL 123,42 TL (%67) Death Stranding Director's Cut 329 TL 164,50 TL (%50) Back 4 Blood 249 TL 24,90 TL (%90) Mass Effect Legendary Edition 1.799 TL 179,99 TL (%90) Watch Dogs 2 1.249 TL 124,90 TL (%90) Satisfactory 280 TL 140 TL (%50) Rainbow Six Siege 339 TL 135,60 TL (%60) EA Star Wars Triple Bundle* 599,99 TL 179,99 TL (%70)

*EA Star Wars Triple Bundle, Squadrons, Fallen Order ve Battlefront 2 olmak üzere 3 Star Wars oyuunu içeren bir paket.

Epic Games’in “Yaz İndirimi” kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İndirimlere ek %5 iade de alabiliyorsunuz

Epic, indirimlere ek olarak Epic Ödülleri sayesinde %5 para iadesini de sunuyor. Yani bir oyunu hâlihazırda olan indirimine ek olarak %5 daha indirimli alabiliyorsunuz.