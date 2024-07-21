Yaz aylarının gelişiyle birçok oyun platformunun indirim kampanyaları başlattığını görüyorduk. Bu kampanyalar, oyun fiyatları karşılanamayacak seviyelere çıktığı için ülkemizdeki oyunseverler tarafından büyük ilgi görüyordu. Epic Games de birkaç gün önce “Yaz İndirimi”ni resmen başlatmıştı.
Yüzlerce oyunda %90'a varan indirimler sunan Epic Games Yaz İndirimi kampanyası, 1 Ağustos 2024 TSİ 18.00’e kadar devam edecek. Biz de bu kampanya kapsamında 250 TL altına, yani bir yemek parası civarına alabileceğiniz bazı iyi oyunları derledik. Sürekli fiyatlar arttığı için eğer oynamadıysanız bu tarz oyunları kaçırmamanızda fayda var.
Epic Games Yaz İndirimleri’nde 250 TL altına alabileceğiniz bazı oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Dead by Deadlight
|451,05 TL
|180,42 TL (%80)
|Battlefield 2042
|599 TL
|77,99 TL (%87)
|Days Gone
|899 TL
|224,75 TL (%75)
|Horizon Zero Dawn Complete Edition
|899 TL
|224,75 TL (%75)
|Far Cry 6
|999 TL
|199,80 TL (%80)
|Far Cry 5
|999 TL
|99,90 TL (%90)
|Need for Speed Unbound
|1.199 TL
|167,99 TL (%86)
|Sid Meier's Civilization VI
|1.499 TL
|149,90 TL (%90)
|The Outlast Trials
|269 TL
|180,23 TL (%33)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|829 TL
|207,25 TL (%75)
|Cities: Skylines
|539 TL
|161,70 TL (%70)
|Mafia: Trilogy
|374 TL
|123,42 TL (%67)
|Death Stranding Director's Cut
|329 TL
|164,50 TL (%50)
|Back 4 Blood
|249 TL
|24,90 TL (%90)
|Mass Effect Legendary Edition
|1.799 TL
|179,99 TL (%90)
|Watch Dogs 2
|1.249 TL
|124,90 TL (%90)
|Satisfactory
|280 TL
|140 TL (%50)
|Rainbow Six Siege
|339 TL
|135,60 TL (%60)
|EA Star Wars Triple Bundle*
|599,99 TL
|179,99 TL (%70)
*EA Star Wars Triple Bundle, Squadrons, Fallen Order ve Battlefront 2 olmak üzere 3 Star Wars oyuunu içeren bir paket.
Epic Games’in “Yaz İndirimi” kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
İndirimlere ek %5 iade de alabiliyorsunuz
Epic, indirimlere ek olarak Epic Ödülleri sayesinde %5 para iadesini de sunuyor. Yani bir oyunu hâlihazırda olan indirimine ek olarak %5 daha indirimli alabiliyorsunuz.