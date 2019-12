Epic Games, 60 Lira Değerinde İndirim Kuponu Dağıtıyor

Steam’in en büyük rakibi konumunda bulunan Epic Games, yılbaşı indirimleri dönemini resmen başlattı. Platform, bu indirim döneminde üç farklı kampanya ile kullanıcılarını hediye yağmuruna tutuyor.

Steam’in bir numaralı rakibi konumunda bulunan Epic Games, bir süredir verdiği ücretsiz oyunlarla dikkat çekmeye başlamıştı. Platform, şimdi de Yılbaşı Tatil İndirimi 2019’u başlattı. Epic Games’in bu indirim dönemi tam olarak 12 gün boyunca sürecek.

Epic Games Yılbaşı Tatil İndirimi 2019

19 Aralık itibariyle başlayan indirimler, yeni yılın ilk günü 1 Ocak tarihine kadar sürecek. Platformun bu indirim dönemi için başlattığı tek kampanya da oyun indirimleri değil üstelik. Şirket, ayrıca “Epic Kuponu” adını verdiği 60 TL tutarındaki kuponunu da oyuncuların kullanımına sunuyor.

Epic’in kampanyası olan kuponun kullanılabildiği oyunlar ise 79,99 TL üstünde bir değere sahip olan oyunlar. Üstelik kuponun kullanım tarihi, sadece indirim dönemiyle de sınırlı değil. Epic Kuponu, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar kullanılabiliyor. Ayrıca promosyon dönemi içerisinde 79,99 TL veya üstündeki bir bedelde oyun satın alırken Epic Kuponu kullanırsanız, 60 TL değerinde bir başka Epic Kuponu daha kazanıyorsunuz.

Epic’in kampanyası kuponla da bitmiyor. Şirket 12 gün boyunca, 19 Aralık 2019 saat 19.00 ile 1 Ocak 2020 saat 19.00 arasında her gün bir adet ücretsiz oyun veriyor. İndirim dönemi boyunca Epic mağazasına giderek her gün ücretsiz oyunlarınızı alabilirsiniz. Ayrıca her gün bir oyun veriliyor ve bu oyunlar sadece verildiği gün içerisinde ücretsiz olarak satın alınabiliyor.

Yılbaşı indirimleri

Epic Games, 12 gün sürecek olan indirim döneminde bazı oyunlar için %80’e varan indirimler sunuyor. Mağazada indirime giren bazı oyunlar ve indirimli fiyatları ise şöyle:

Star Wars Jedi: Fallen Order - %17 indirim ile 331,17 TL

Red Dead Redemption 2 - %20 indirim ile 239,20 TL

Control - %33 indirim ile 66,33 TL

The Outer Worlds - %25 indirim ile 231,75 TL

Metro Exodus - %50 indirim ile 124,50 TL

Ancestor The Humankind Odyssey - %50 indirim ile 114,50 TL

The Division 2 - %75 indirimle 77,25 TL

Far Cry Primal - %80 indirimle 51,80 TL

İndirime giren tüm oyunları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. Peki, siz Epic’in yılbaşı indirim dönemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu indirim döneminde hangi oyunları satın almayı planlıyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.