Steam 2019 Kış İndirimleri Başladı

En popüler oyun platformu olan Steam’in bir indirim dönemi daha geldi çattı. Steam, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Steam Kış İndirimleri’ni duyurdu. İndirimler tam 14 gün boyunca sürecek.

Günümüzün en popüler çevrimiçi oyun satın alma platformu olan Steam, yıl içerisinde birçok kez çeşitli indirim dönemleri başlatıyor. Oyuncuların merakla beklediği bu indirim dönemlerinde hem yeni hem de kült mertebesine ulaşmış eski oyunlardan bazıları çok büyük indirimlerle buluşabiliyor.

Platform, bir sene içerisinde ilkbahar indirimleri, yaz indirimleri, Cadılar Bayramı indirimleri, sonbahar indirimleri ve kış indirimleri yapıyor. Dolayısıyla oyuncuların almak istedikleri oyunları daha ucuz bir fiyata alabilmesi için birçok seçenek doğuyor.

Steam kış indirimleri başlıyor

Milyonlarca oyuncunun kullandığı ve içerisinde birçok oyunun yer aldığı platformda kış indirimleri başlıyor ve platform, bu indirimleri resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Steam, kış indirimlerinin başlangıcını yazdığı bir şiir ile takipçilerine duyurdu.

Steam’in kış indirimleri için paylaştığı şiir, 2 bin 900 retweet, 11 bin 400 beğeni aldı. Yapılan paylaşımda indirimlerin 14 gün boyunca yani 2 Ocak 2020’ye kadar süreceği de ifade edildi. Tabii kış indirimlerinin Steam için bir başka önemi daha bulunuyor: Steam Ödülleri.

Steam’in yıl içerisinde birçok farklı indirim dönemi başlattığını söylemiştik. Bu indirim dönemleri arasında en çok dikkat çeken kış indirimleri oluyor ve bunun sebebiyse Valve’in bu indirim döneminde Steam Ödülleri adaylarını duyuruyor olması. Yıl sonuna kadar oylamaya katılabileceğiniz ödüllerin sahipleri ise 31 Aralık tarihinde belli olacak.

2018 yılındaki Steam Ödülleri’nin kazanları ise şöyleydi: PUBG, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, GTA 5, The Witcher 3: Wild Hunt, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed Odyssey, Rocket League. Dağıtılan en iyi geliştirici ödülünü ise CD Projeckt Red kazanmıştı.