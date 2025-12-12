Epic Games Yılbaşı Tatili İndirimi'nde Fiyatı Düşen En İyi Hikâyeli Oyunlar

Epic Games'in Yılbaşı Tatili İndirimi resmen başladı. Biz de bu kampanyada fiyatı düşen hikâyeli oyunları sizler için derledik.

Yılın sonuna gelmemizle birlikte birçok oyun platformunda yeni yıl indirimleri düzenleniyor. Oyunseverlerin gönlünde taht kuran Epic Games de bunlardan biriydi. Epic Games Store’da Yılbaşı Tatili İndirimi 11 Ocak itibarıyla resmen başladı. Kampanyada yüzlerce oyunda indirimler sunuluyor.

Epic Games’in **%75’lere varan indirimler ve %20’ye varan para iadesi **sunan Yılbaşı İndirimi’nde en sevilen türlerden olan hikâyeli oyunlar da indirime girdi. Biz de hiç sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunları derledik. Eğer iyi hikâyeli oyun arıyorsanız aşağıdaki listemize göz atabilirsiniz.

Epic Games Yılbaşı Tatili İndirimi'nde fiyatı düşen hikâyeli oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL (%75) The Last of Us Part II Remastered 1.249 TL 999,20 TL (%20) The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (%50) Cyberpunk 2077 999 TL 349,65 TL (%65) God of War 899 TL 359,60 TL (%60) Uncharted: Legacy of Thieves Collection 899 TL 296,67 TL (%67) Alan Wake 2 912 TL 273,60 TL (%70) Ghost of Tsushima Director's Cut 1.499 TL 899,40 TL (%40) Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL (%60) Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.199,20 TL (%20) The Witcher 3: Wild Hunt 829 TL 165,80 TL (%80) Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 656 TL (%20) Death Stranding Director's Cut 329 TL 131,60 TL (%60)

Epic Games'in Yılbaşı Tatili İndirimi 8 Ocak 2026 TSİ 19.00'a kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunların tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

%20 iade de alabileceksiniz

Oyuncular, indirimlere ek olarak Epic Ödülleri sayesinde zaten standart olan %5 para iadesini daha da artırılmış bir şekilde tam %20 olarak geri alabilecek.