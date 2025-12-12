Tümü Webekno
Epic Games Çıldırdı: 2.099 TL Değerindeki Hogwarts Legacy Ücretsiz Oldu!

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games, bu hafta bombayı patlattı.

Epic Games Çıldırdı: 2.099 TL Değerindeki Hogwarts Legacy Ücretsiz Oldu!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 2.099 TL değerindeki Hogwarts Legacy oldu. Bu oyunu, 18 Aralık tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Hogwarts Legacy nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy, insanı içine çeken, açık dünyaya sahip bir RPG oyunudur. Artık ipleri elinize alarak büyücülük dünyasında kendi maceranızın ana kahramanı olabilirsiniz. Hogwarts Legacy normal fiyatı 2.099 TL.

Hogwarts Legacy fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

