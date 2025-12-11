Tümü Webekno
Xbox'ta The Game Awards İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan Dev İndirimler Var!

Xbox, The Game Awards dönemine özel kendi mağazasında The Game Awards indirimlerini başlattı. İşte indirimlerde en dikkat çeken oyunlar!

Xbox'ta The Game Awards İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan Dev İndirimler Var!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. The Game Awards indirimleri kapsamında yüzlerce oyunda %90'lara varan indirimler sunuluyor.

Xbox'ta başlayan mevcut indirimler 17 Aralık tarihine kadar devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Xbox The Game Awards indirimleri

Senua’s Saga: Hellblade II

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Senua’s Saga: Hellblade II 1.499 TL 374,75 TL
Afterimage 180 TL 18 TL
Warhammer 40,000: Space Marine 2 2.050 TL 820 TL
Monster Hunter Rise 1.399 TL 279,80 TL
Resident Evil 4 1.399 TL 559,60 TL
Psychonauts 2 1.000 TL 150 TL
Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 299,80 TL
Assassin's Creed Odyssey 1.450 TL 217,50 TL
Assassin's Creed Origins 600 TL 60 TL
Ori and the Will of the Wisps 300 TL 75 TL
Far Cry 6 1.499 TL 299,80 TL
Far Cry 5 1.450 TL 217,50 TL
Prince of Persia The Lost Crown 1.000 TL 400 TL
Ara History Untold: Anniversary Edition 1.999 TL 999,50 TL
Resident Evil Village 1.399 TL 349,75 TL
Riders Republic 1.750 TL 262,50 TL
Watch Dogs: Legion 600 TL 60 TL
Assassin's Creed Syndicate 140 TL 21 TL
RESIDENT EVIL 2 1.399 TL 349,75 TL
Far Cry 4 140 TL 21 TL

Xbox'ta indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.

