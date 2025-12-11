Xbox'ta The Game Awards İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan Dev İndirimler Var!

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. The Game Awards indirimleri kapsamında yüzlerce oyunda %90'lara varan indirimler sunuluyor.
Xbox'ta başlayan mevcut indirimler 17 Aralık tarihine kadar devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.
Xbox The Game Awards indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Senua’s Saga: Hellblade II
|1.499 TL
|374,75 TL
|Afterimage
|180 TL
|18 TL
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|2.050 TL
|820 TL
|Monster Hunter Rise
|1.399 TL
|279,80 TL
|Resident Evil 4
|1.399 TL
|559,60 TL
|Psychonauts 2
|1.000 TL
|150 TL
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|299,80 TL
|Assassin's Creed Odyssey
|1.450 TL
|217,50 TL
|Assassin's Creed Origins
|600 TL
|60 TL
|Ori and the Will of the Wisps
|300 TL
|75 TL
|Far Cry 6
|1.499 TL
|299,80 TL
|Far Cry 5
|1.450 TL
|217,50 TL
|Prince of Persia The Lost Crown
|1.000 TL
|400 TL
|Ara History Untold: Anniversary Edition
|1.999 TL
|999,50 TL
|Resident Evil Village
|1.399 TL
|349,75 TL
|Riders Republic
|1.750 TL
|262,50 TL
|Watch Dogs: Legion
|600 TL
|60 TL
|Assassin's Creed Syndicate
|140 TL
|21 TL
|RESIDENT EVIL 2
|1.399 TL
|349,75 TL
|Far Cry 4
|140 TL
|21 TL
Xbox'ta indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.