Red Dead Redemption 2 Ücretsiz Olacak mı? Epic Games'in Yılbaşına Kadar Vereceği Ücretsiz Oyunlar Sızdırıldı

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Epic Games yılbaşı dönemine özel arka arkaya ücretsiz oyunlar verecek ve bugün bu verilecek oyunların listesinin sızdığı iddia ediliyor.

Epic Games'in gelecek haftalarda vereceği oyunlara dair ortaya atılan büyük bir sızıntı, bu yıl da oyuncuları heyecanlandırmış durumda. İddiaya göre Epic Games, Aralık ayı boyunca toplam değeri binlerce TL'yi bulan AAA yapımları ücretsiz dağıtacak. Listenin en dikkat çeken oyunu ise hiç şüphesiz Red Dead Redemption 2.

Epic Games bilindiği üzere yılbaşı dönemine özel her gün farklı bir oyunu ücretsiz sunacak. Şimdilik Epic Games tarafından bir açıklama gelmemiş olsa da sızdığı iddia edilen listeye bakıldığında Detroit: Become Human, Mortal Kombat 11, Terraria, Farming Simulator 2022 ve Slime Rancher 2 gibi popüler yapımlar da yer alıyor.

Epic Games'in ücretsiz vereceği oyunlar

Oyun Fiyat Tarih Jurassic World: Evolution 2 760 TL 18 Aralık Desperados III 340 TL 19 Aralık Total War: WARHAMMER 649 TL 20 Aralık Tropico 5 199 TL 21 Aralık Chicken Police - Paint it RED! 299 TL 22 Aralık Loop Hero 231,65 TL 23 Aralık LEGO Batman: The Videogame 849 TL 24 Aralık Commander Keen Epic Games'te yok 25 Aralık Farming Simulator 2022 Epic Games'te yok 26 Aralık Slime Rancher 2 49 TL 27 Aralık Terraria Epic Games'te yok 28 Aralık Detroit: Become Human 142 TL 29 Aralık Mortal Kombat 11 Epic Games'te yok 30 Aralık Red Dead Redemption 2 2.299 TL 31 Aralık

En büyük sürpriz ise Red Dead Redemption 2'nin 31 Aralık’ta ücretsiz olacağı iddiası. Bu tarih ve özellikle de bu oyun kulağa biraz iddialı gelse de geçmişte Epic Games’in GTA 5 gibi dev yapımları ücretsiz verdiğini unutmamak lazım. Keza şu anda ücretsiz verilen Hogwarts Legacy de oldukça büyük yapımlardan biri.

Peki sizce bu liste doğru çıkar mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.