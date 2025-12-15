Red Dead Redemption 2 Ücretsiz Olacak mı? Epic Games'in Yılbaşına Kadar Vereceği Ücretsiz Oyunlar Sızdırıldı

Epic Games'in gelecek haftalarda vereceği oyunlara dair ortaya atılan büyük bir sızıntı, bu yıl da oyuncuları heyecanlandırmış durumda. İddiaya göre Epic Games, Aralık ayı boyunca toplam değeri binlerce TL'yi bulan AAA yapımları ücretsiz dağıtacak. Listenin en dikkat çeken oyunu ise hiç şüphesiz Red Dead Redemption 2.
Epic Games bilindiği üzere yılbaşı dönemine özel her gün farklı bir oyunu ücretsiz sunacak. Şimdilik Epic Games tarafından bir açıklama gelmemiş olsa da sızdığı iddia edilen listeye bakıldığında Detroit: Become Human, Mortal Kombat 11, Terraria, Farming Simulator 2022 ve Slime Rancher 2 gibi popüler yapımlar da yer alıyor.
Epic Games'in ücretsiz vereceği oyunlar
|Oyun
|Fiyat
|Tarih
|Jurassic World: Evolution 2
|760 TL
|18 Aralık
|Desperados III
|340 TL
|19 Aralık
|Total War: WARHAMMER
|649 TL
|20 Aralık
|Tropico 5
|199 TL
|21 Aralık
|Chicken Police - Paint it RED!
|299 TL
|22 Aralık
|Loop Hero
|231,65 TL
|23 Aralık
|LEGO Batman: The Videogame
|849 TL
|24 Aralık
|Commander Keen
|Epic Games'te yok
|25 Aralık
|Farming Simulator 2022
|Epic Games'te yok
|26 Aralık
|Slime Rancher 2
|49 TL
|27 Aralık
|Terraria
|Epic Games'te yok
|28 Aralık
|Detroit: Become Human
|142 TL
|29 Aralık
|Mortal Kombat 11
|Epic Games'te yok
|30 Aralık
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|31 Aralık
En büyük sürpriz ise Red Dead Redemption 2'nin 31 Aralık’ta ücretsiz olacağı iddiası. Bu tarih ve özellikle de bu oyun kulağa biraz iddialı gelse de geçmişte Epic Games’in GTA 5 gibi dev yapımları ücretsiz verdiğini unutmamak lazım. Keza şu anda ücretsiz verilen Hogwarts Legacy de oldukça büyük yapımlardan biri.
Peki sizce bu liste doğru çıkar mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.