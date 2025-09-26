Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirim, Harcadığınızın %20'si İade

Ücretsiz oyun kampanyaları ile oyuncuların gönüllerinde taht kuran Epic Games, yine çok konuşulacak bir kampanya başlattı. "Epic İndirimleri" olarak isimlendirilen kampanya kapsamında hem binlerce oyunda yüzde 90'ı aşan indirimlerle sahip olabilecek hem de yaptığınız harcamaların yüzde 20'sini "Epic Ödülleri" olarak iade alabileceksiniz.
Detaylara geçmeden öncede vurgulamamız gereken bir husus var. Epic İndirimleri kampanyası 9 Ekim tarihine kadar devam edecek. Yani yeni bir oyun satın alma gibi planınız varsa fazla geciktirmeden kampanyaya dahil olun.
Epic İndirimleri kampanyasında satın alabileceğiniz oyunlar:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Mount & Blade II: Bannerlord
|999 TL
|599,40 TL (%40)
|Cities: Skylines
|539 TL
|161,70 TL (%70)
|Sherlock Holmes The Awakened
|1.600 TL
|240 TL (%85)
|Hot Wheels Unleashed
|1.399 TL
|209,85 TL (%85)
|The Alters
|703 TL
|562,40 TL (%20)
|MotoGP 25
|2.099 TL
|1.049,50 TL (%50)
|Blacksad - Under the Skin
|575 TL
|86,25 TL (%85)
|Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case
|775 TL
|155 TL (%80)
|Fish
|1.389 TL
|138,90 TL (%90)
|Europa Universalis IV
|699 TL
|69,90 TL
Eğer siz de Epic Games'in yeni kampanyasını incelemek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.