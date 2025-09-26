Tümü Webekno
Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirim, Harcadığınızın %20'si İade

Epic Games, tüm indirimlere ek olarak iade alabileceğiniz "Epic İndirimleri" kampanyasını başlattı. 9 Ekim tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında oyunlara yüzde 90'a varan indirimlerle kavuşmak mümkün. Üstelik harcamanızın yüzde 20'si de iade edilecek!

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Ücretsiz oyun kampanyaları ile oyuncuların gönüllerinde taht kuran Epic Games, yine çok konuşulacak bir kampanya başlattı. "Epic İndirimleri" olarak isimlendirilen kampanya kapsamında hem binlerce oyunda yüzde 90'ı aşan indirimlerle sahip olabilecek hem de yaptığınız harcamaların yüzde 20'sini "Epic Ödülleri" olarak iade alabileceksiniz.

Detaylara geçmeden öncede vurgulamamız gereken bir husus var. Epic İndirimleri kampanyası 9 Ekim tarihine kadar devam edecek. Yani yeni bir oyun satın alma gibi planınız varsa fazla geciktirmeden kampanyaya dahil olun.

Epic İndirimleri kampanyasında satın alabileceğiniz oyunlar:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Mount & Blade II: Bannerlord 999 TL 599,40 TL (%40)
Cities: Skylines 539 TL 161,70 TL (%70)
Sherlock Holmes The Awakened 1.600 TL 240 TL (%85)
Hot Wheels Unleashed 1.399 TL 209,85 TL (%85)
The Alters 703 TL 562,40 TL (%20)
MotoGP 25 2.099 TL 1.049,50 TL (%50)
Blacksad - Under the Skin 575 TL 86,25 TL (%85)
Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case 775 TL 155 TL (%80)
Fish 1.389 TL 138,90 TL (%90)
Europa Universalis IV 699 TL 69,90 TL

Eğer siz de Epic Games'in yeni kampanyasını incelemek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Oyunlar

