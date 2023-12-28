Bir dönem ortalığı kasıp kavuran ve oyun severlerin gönlünde ayrı bir yeri olan Hades'in fiyatına zam gelmişti. Yine de oyunu Epic Games'te çok uygun fiyata almak mümkün.

Oyun severler için son dönemde pek çok can sıkıcı haber peşpeşe gelmişti. Steam'in dolara geçmesi, oyun hizmetlerinin fiyatının artması, oyun fiyatlarındaki yükseliş derken oyun oynamak oldukça pahalıya gelmeye başladı. Fiyatı artan oyunlar arasında Hades de eklenmiş olsa da oyunu almanın yasal ve uygun fiyatlı bir yolu hâlâ var.

Hades oyununun müzikleri aslında hiç de fena değildir ancak Epic Games'in Türkiye mağazasında ilginç bir durum söz konusu. Ödüllü oyunu tek başına satın alırsak 235 TL ödememiz gerekiyor. Oyunla beraber soundtrack albümünü de alırsak bu paketin toplam fiyatı ise 49 TL oluyor. Bir anlamda "Müzikleri de alacaksanız bir güzellik yapılmış" oluyor.

Epic Games'te oyunu, soundtrack'i ile almak daha uyguna geliyor

Bu durumun nedeni şu anda bilinmiyor ancak tahminler, paket fiyatının henüz güncellenmediği yönünde. Bu durumda oyunu uygun fiyata satın alabilmek mümkün oluyor. Elbette ki Epic Games, yakın zamanda da gördüğümüz üzere yanlışlıkla ücretsiz dağıtılan oyunları geri alabiliyor. Bu durumda yanlışlıkla düşük fiyattan satılan paketleri de kütüphanelerden kaldırıp yerine ücret iadesi yapabilir gibi duruyor.

Hades, 2020 yılının sonlarında piyasaya çıkmış ve büyük beğeni toplamıştı. Hem Steam'de hem de Epic Store'da yüksek puanlara sahip olan oyun, BAFTA Ödülü gibi pek çok prestijli ödülü almayı da başarmıştı.