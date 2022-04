Oynarken Yaşayacağınız, Erica Benzeri 11 İnteraktif Oyun

Erica oynadıktan sonra etkisinden çıkamayıp Erica benzeri oyunlar arıyorsanız doğru yerdesiniz. Gerçek kişilerle ve gerçek mekanlarda geçen oyun türü FMV, son dönemlerde popülerliğini geri kazanmaya başladı. Bu içeriğimizde FMV türünün en iyi örneklerinden olan Erica benzeri oyunlara yakından bakıyoruz.

FMV türünün son zamanlarda çıkan en iyi örneklerinden olan Erica, oyundan ziyade bir interaktif filmi andırıyor. Bunun sebebi ise oyunun gerçek kişilerle, gerçek mekanlarda çekilen hikâye temelli FMV oyunlar kategorisine ait olması. Aslında yeni yeni aşina olmaya başladığımız bu tür, 90’lardan bu yana oyun dünyasında boy gösteriyor ve bu türün oldukça fazla seveni buluyor.

Çoğunlukla gerilim ve gizem türünde karşımıza çıkan FMV oyunları, heyecanlı bir film havasında geçiyor. Oldukça heyecanlı bir film izleme deneyiminin yanı sıra Erica ve benzeri oyunlar sayesinde kendi hikâyemizi ve filmimizi yazma fırsatımız oluyor. Bildiğiniz üzere Black Mirror: Bandersnacth de bunu denemişti fakat pek başarılı olamamıştı. Hazırsanız hep birlikte Erica benzeri FMV oyunlara yakından bir göz atalım.

Erica benzeri en iyi FMV oyunları:

The Shapeshifting Detective

The Infectious Madness Of Doctor Dekker

Dark Nights with Poe and Munro

Her Story

Late Shift

Contradiction - Spot The Liar!

SIMULACRA

The Complex

Five Dates

Death Come True

I Saw Black Clouds

Psikolojik sorunlarla yüzleştiğimiz: I Saw Black Clouds

Platform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, macOS

Çıkış tarihi: 2021

Geliştirici: Ghost Dog Films

Psikolojik gerilim tarzında müthiş bir hikâye sunan I Saw Black Clouds, bizlere piskolojisi bir hâyli bozuk olan Kristina’nın hikâyesini anlatıyor. Yakın arkadaşının zamansız ölümü ile memleketine geri dönen Kristina, aynı zamanda kendisini büyük bir travmanın da ortasında buluyor. Oyunda, Kristina ile arkadaşının ölümüne neden olan sırları ortaya çıkarmaya çalışırken, hiç tahmin etmediğimiz karanlık gerçekleri de bir bir gün yüzüne çıkarmaya başlıyoruz.

Zor bir olayın içerisinden çıkma mücadelesi: Death Come True

Platform: PS4, Xbox One, PC, macOS, Nintendo Switch, Android, iOS

Çıkış tarihi: 2020

Geliştirici: IzanagiGames, Too Kyo Games, Esquadra Inc.

Japon yapımı bir bilim kurgu-macera oyunu olan Death Come True, dolu dolu bir macera filmi tadında yaklaşık 3-4 saat oynanış süresi sunuyor. Oyunda bir otel odasında kim olduğumuzu bilmeden uyanıyoruz. Ardından televizyonu açtığımızda ise aranan bir seri katil olduğumuzu öğreniyoruz. Otel odasındaki telefonu elimize aldığımızda ise görevliden bir mesaj duyuyoruz. Tüm bunlar olurken odamızın kapısı çalınıyor ve macera başlamış oluyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İlişkilerin flört aşamasında eğitim niteliğinde: Five Dates

Platform: PS4, Xbox One, PC, macOS, Nintendo Switch

Çıkış tarihi: 2020

Geliştirici: Wales Interactive

FMV kategorisindeki oyunların genellikle yönelmediği bir konsepte sahip olan Five Dates, bizlere gerçek kişilerle interaktif şekilde flört etme imkânı sunuyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk defa bir tanışma uygulamasına üye olan Vinnie, kendine uygun 5 aday buluyor. İçlerinde Doctor Who dizisinden tanıdığımız Mandip Gill’in de olduğu bu 5 kadından kendimize en uygun olanını bulmaya çalışıyoruz. Saatlerce dallanıp budaklanan sohbet konularıyla ve seçimleriyle sıkmayan Five Dates, FMV severlere ilginç bir deneyim sunuyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Biyolojik silah saldırısı üzerine sağlam bir gerilim: The Complex

Platform: PS4, Xbox One, PC, macOS, Nintendo Switch, Android

Çıkış tarihi: 2020

Geliştirici: Wales Interactive

Günümüzde yaşanan pandemiye oldukça fazla atıfta bulunan The Complex, listemizdeki diğer birçok oyun gibi FMV türünün en tanınmış stüdyolarından olan Wales Interactive imzası taşıyor. Londra’da gerçekleşen bir biyolojik silah saldırısı sonucunda, iki bilim insanı oksijenin her geçen dakika tükendiği bir laboratuvarda kilitli kalıyor. Bu noktadan devraldığımız bu interaktif film, bizlere seçimlerimiz sonucunda 8 farklı son sunuyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kayıp bir kadının telefonunu keşfettiğimiz korku oyunu: SIMULACRA

Platform: PS4, Xbox One, PC, macOS, Nintendo Switch, Android, iOS

Çıkış tarihi: 2017

Geliştirici: Kaigan Games

Çıktığı dönem epey bir ses getiren SIMULACRA, Anna isimli kayıp bir kadının telefonunu keşfe çıktığımız bir interaktif korku oyunu. Telefonun içerisinde Anna tarafından kaydedilmiş bir yardım videosu bulduğumuzda ise işler iyice garipleşmeye başlıyor. Telefonun içine iyice daldıkça, daha da karanlıklaşan gizemler bir bir ortaya çıkmaya başlıyor. Anna’nın e-postaları, mesajları, fotoğrafları ve geri getirmeye çalıştığımız silinmiş bilgileri arasından bu kayıp kadının başına ne geldiğini çözmeye çalışıyoruz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Platform: PC, macOS, iOS

Çıkış tarihi: 2015

Geliştirici: Tim Follin

Modern FMV oyunlarının erken dönem örneklerinden olan Contradiction - Spot The Liar!, oynanış bakımından L.A. Noire’a epey bir benziyor. Bir cinayet dedektifini canlandırdığımız bu oyunda, birbirinden farklı şüphelileri sorguluyoruz. Bu sorgulamalar sırasında şüpheliler bizi yanıltmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim görevimiz ise şüphelilerin söylediği yalanları tespit etmek, çelişkileri bulmak ve bulduklarımız ile şüphelileri çapraz sorgulayıp köşeye sıkıştırmak. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Suçsuzluğumuzu kanıtlamaya çalışırken gelişen olaylar: Late Shift

Platform: PS4, Xbox One, PC, macOS, Nintendo Switch, iOS, Apple Tv

Çıkış tarihi: 2016

Geliştirici: CtrlMovie, Wales Interactive

Heyecanı ve aksiyonu ile Hollywood suç filmlerini aratmayan Late Shift, türün en sevilen oyunlarından biri. Meşhur bir müzayede evinin soygununa katılmaya zorlanan matematik öğrencisi Matt’in hikâyesini izlediğimiz bu oyunda, Matt’in suçssuzluğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. 2009 yapımı efsane Sherlock Holmes filminin senaristi Michael Robert Johnson tarafından yazılan bu interaktif oyunda 7 farklı son bulunuyor ve seçimlerimiz oyunun gidişatını bir hâyli etkiliyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir davayı çözmeye çalıştığımız: Her Story

Platform: PC, macOS, Android, iOS

Çıkış tarihi: 2015

Geliştirici: Sam Barlow

En İyi Hikâye Anlatımı dalında ödül alan Her Story, bizleri 1994 yılının VHS kasetleri dönemine geri döndürüyor. Sonradan ölü bulunan kayıp eşi hakkında 1994 yılında 7 kez sorgulanan Hannah isimli bir kadının kayıtlarını izlediğimiz oyunda, Hannah’nın verdiği yanıtlar doğrultusunda olayın gizemini çözmeye çalışıyoruz. Hannah’nın 7 farklı sorgulanmasından 271 adet kısa video içeren Her Story, bizleri arap saçına dönmüş bir davanın ortasına bırakıyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Radyo programı yapan çiftin hikayeleri yönlendirdiğimiz: Dark Nights with Poe and Munro

Platform: PS4, Xbox One, PC, macOS, Nintendo Switch, Linux

Çıkış tarihi: 2020

Geliştirici: D'Avekki Studios Limited

Dark Nights with Poe and Munro ve listemizdeki diğer son iki oyun, aynı stüdyo tarafından yapılmış, aynı evrende geçen fakat farklı hikâyeler işleyen oyunlar. Kaybedenler Kulübü’nden hâllice olan Dark Nights with Poe and Munro, August isimli bir kasabada oyunla aynı isimle bir radyo programı yapan Poe ve Munro çiftinin başına gelen 6 karanlık ve gizemli hikâyeyi konu alıyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir psikiyatrist olarak cinayet davasını çözmeye çalıştığımız: The Infectious Madness Of Doctor Dekker

Platform: PS4, Xbox One, PC, macOS, Nintendo Switch, Linux

Çıkış tarihi: 2017

Geliştirici: D'Avekki Studios Limited, Wales Interactive

Lovecraftian tarzı bir psikolojik gerilim olan The Infectious Madness Of Doctor Dekker’da, bir psikiyatrist olarak cinayet çözmeye çalışıyoruz. Hayatını kaybeden garip Doktor Dekker’ın hastalarını devraldığımız bu oyunda, bu birbirinden garip hastaları tedavi ederken, bir yandan da Doktor Dekker’ı kimin öldürdüğünü bulmaya çalışıyoruz. Diğer FMV oyunlarından farklı olarak, hastalara soracağımız soruları kendimiz yazabiliyoruz. D'Avekki Studios ise böyle geniş çaplı bir oynanışın altından yapay zekâsız kalkabilmek için 1.600’den fazla sahne kaydetmiş ve bu 1.600’ün üzerindeki sahne ile Guinness rekoru kırmıştır. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Detektifliğin dibine vurduğumuz: The Shapeshifting Detective

Platform: PS4, Xbox One, PC, macOS, Nintendo Switch

Çıkış tarihi: 2018

Geliştirici: D'Avekki Studios Limited, Wales Interactive

Yine D'Avekki Studios tarafından 1.600’ün üzerinde görüntü kullanılarak oluşturulan bir FMV oyunu olan The Shapeshifting Detective, oldukça ilginç ve karmaşık bir cinayet hikâyesini işliyor. Oyunda Dorota Shaw ölüyor, cinayeti çözmek ise bize kalıyor. Baş şüphelilerimiz olan esrarengiz kabiliyetlere sahip üç farklı tarot falcısı ise asla karanlık sırlarını açıklamıyor. Fakat biz de öyle sıradan bir dedektif değiliz, nitekim istediğimiz başka bir kişi olabiliyoruz. Dokuz farklı karakterin şekline girebildiğimiz bu oyunda cinayetin sırrını çözüp, karanlık olayları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

FMV türünün en iyi örneklerinden olan Erica benzeri en iyi oyunlara yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Listede bulunan hangi oyunları oynadınız? Sizler de Erica benzeri beğendiğiniz oyunları bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.