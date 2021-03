Undertale’i oynamak ve bitirmek için tek bir yol bulunmadığından dolayı bu oyunun yaşattığı duygular ve karşımıza çıkan etkileşime geçebileceğimiz her karakter birbirinden farklı bir deneyim yaşatıyor. Bu nedenle her ne kadar Undertale’in yerini doldurmak zor olsa da Undertale benzeri bazı güzel oyunlar bulunuyor. Bu içeriğimizde Undertale benzeri oyunlara doğru bir keşfe çıkıyoruz.

Oyun dünyasının en sevilen oyunlarından biri olan Undertale, yeri doldurulması zor bir yapım. Eski 8 bit RPG oyunlarından esinlenerek tek bir kişi tarafından geliştirilen Undertale, muhteşem grafiklere, devasa açık dünyaya ve benzeri öğelere sahip olmadan bu kadar fazla oyuncunun gönlüne taht kuran nadir oyunlardan biri. Bunun en temel nedenlerinden biri ise Undertale’in tür tür dolaşıp diğer oyunlardan ilham alarak ortaya koyduğu eşsiz deneyim ve yaşattığı duygular.

Başta belirttiğimiz gibi Undertale yeri doldurulması gerçekten zor bir oyun. Fakat oyun dünyası o kadar uçsuz bucaksız ki Undertale ile benzer yapıda olan ve benzer duyguları yaşatan oyunlar ile karşılaşabiliyoruz. Bu içeriğimizde Undertale benzeri oyunları sizler için sıralıyor ve bu oyunlara yakından bakıyor olacağız.

Undertale benzeri oyunlar:

Pony Island

LISA: The Painful

Cave Story+

To the Moon

Rakuen

OneShot

Grimm’s Hollow

Yume Nikki

Always Sometimes Monsters

Alicemare

Pony Island

Platform: PC, Linux, macOS

Çıkış tarihi: 2016

Geliştirici: Daniel Mullins Games

Undertale’in en göze çarpan yanlarından biri de sürekli dördüncü duvarı yıkarak bizlere aslında bir oyun oynadığımızı fark ettirmesi diyebiliriz. Bu yönden Pony Island, Undertale’a bir hayli benziyor. Oyun içerisinde oyun olan Pony Island’da, bu oyun içerisindeki oyunu ise Şeytan’ın tam kendisi geliştiriyor. Şeytan tarafından geliştirilen bu oyunun amacı ise ruhunuzu ele geçirmek. Karanlık atmosfer yönünden de Undertale’ın gerisinde kalmayan Pony Island, sizleri Şeytan’ın oyununu keşfettiğiniz karanlık bir yolculuğa çıkarıyor.

LISA: The Painful

Platform: PC, Linux, macOS

Çıkış tarihi: 2014

Geliştirici: Dingaling

İş aldığınız kararların ahlaki yönlerini sorgulamaya geldiğinde LISA: The Painful, gerçekten acı gerçekleri bir bir yüzünüze vuran bir oyun. Kısaca Lisa size oyunda ilerlemeniz için bazı seçenekler veriyor ve bu seçeneklerin hepsi ahlaki yönden berbat seçimler olabiliyor. Fakat oyunda ilerlemek için istemeseniz de bu seçenekleri seçmek zorunda kalıyorsunuz. Oyundaki bölümler de seçtiğiniz yollara göre şekilleniyor. Kara mizah yönünden Undertale’i aratmayan Lisa, her ne kadar sıra tabanlı bir RPG yapısında olsa da yine Undertale gibi bu yapıyı yıkıp farklı oynanış mekaniklerini bizlere gösteriyor.

Cave Story+

Platform: PC, PSP, Wii, Nintendo DSi, Nintendo 3DS, macOS, Switch

Çıkış tarihi: 2004

Geliştirici: Studio Pixel, Nicalis Inc.

Eğer Undertale oynarken düşmanların saldırılarından kaçmakta ustalaştıysanız, Cave Story+’ın bullet-hell yani “mermi cehennemi” tabanlı dövüş sistemi size aradığınız deneyimi sunacaktır. Dövüş sistemi konusunda Undertale’a epey benzeyen Cave Story, güzel ve akıcı hikâyeye sahip bir arcade RPG oyunundan beklediğimiz her şeyi bize sunuyor. Hafızamızı kaybetmiş bir şekilde uyandığımız bu oyunda ilerledikçe kime güveneceğimize karar vermek gittikçe zor bir hâl alıyor ve yaptığımız seçimler oyunun gidişatını kritik bir şekilde etkilemeye başlıyor.

To the Moon

Platform: PC, Linux, macOS, Switch, Android, iOS

Çıkış tarihi: 2011

Geliştirici: Freebird Games

To the Moon; gerek atmosferi, gerek müzikleri olsun Undertale’ın yaşattığı duyguları bizlere aktarabilen üzücü bir oyun. Genel yapısı ile de Undertale’a benzeyen bu oyunda, zaman yolculuğu yapabilen iki bilim insanının ve ölmekte olan bir adamın hikâyesine tanık oluyoruz. Ölmekte olan insanların son isteklerini yerine getiren önemli bir şirkette çalışan bu iki bilim insanı ile Johnny’nin son isteği olan Ay’a gitme arzusunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ölmekte olan Johnny’nin anılarını dolaşarak bu anıların arasına bir Ay yolculuğu eklemeye çalışırken, bir insan hayatının mutlu, üzücü ve trajik her anına tanık oluyoruz.

Rakuen

Platform: PC, Linux, macOS

Çıkış tarihi: 2017

Geliştirici: Laura Shigihara

Bir soğan ile arkadaşlık kurmak kulağa garip geliyor olabilir, fakat tam da Undertale’da görebileceğimiz türden olan bu gariplik Rakuen’de yer alıyor. Undertale’ın en sevilen yönlerinden biri kara mizah ile duygusal derinliği tam bir dengede tutabilmesi. Rakuen de bunu başarabilen nadir oyunlardan. Rakuen oynanış bakımından da Undertale’a bir hâyli benziyor. Undertale’i andıran bölüm tasarımlarına sahip olan bu oyunda bazen bölüm sonu canavarları ile savaşmak yerine Undertale’da olduğu gibi onlarla konuşarak anlaşmamız gerekebiliyor.

OneShot

Platform: PC, Linux, macOS

Çıkış tarihi: 2014

Geliştirici: Future Cat LLC

Eğer Undertale’da çözdüğünüz bulmacalar ve atıldığınız fantastik macera beğeninizi kazandıysa, OneShot da size bunları eksik sunan bir oyun olacaktır. OneShot da Undertale’a benzer bir şekilde karanlık bir dünyaya gidiyoruz. Bu dünyanın karanlık olmasının sebebi ise yeraltında olması değil, güneşsiz kalması. Biz de Niko isimli kedi insan karışımı karaktere hayat vererek güneşi geri getirmeye ve gizemleri çözmeye çalışıyoruz. OneShot’ın oldukça iyi başardığı bir diğer konu ise dördüncü duvarı yıkması. Oyun esnasında bulmacaları çözerken birden kendinizi kendi bilgisayarınız içerisinde bulabiliyor ve gerçek hayata taşınmış bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz.

Grimm’s Hollow

Platform: PC

Çıkış tarihi: 2019

Geliştirici: ghosthunter

RPG Maker oyun geliştirme motoru ile yapılan en iyi oyunlar arasında ilk beşte yer alan ve ücretsiz olan Grimm’s Hollow, Undertale’ın karanlık atmosferini başarılı bir şekilde yaşatmayı başarıyor. Lavender isimli genç bir kızın hikâyesine tanık olduğumuz bu oyunda Lavender bir gün kendini ölümden sonraki dünyada uyanmış olarak buluyor.

Etrafı hayaletlerle sarılı olan Lavender, bu varlıkların elebaşı olan Grimm’den şok edici gerçekleri öğreniyor. Grimm’in dediğine göre Lavender ölmüştür ve Hollow isimli bir hayalet kasabasında Azrail olarak yeniden doğmuştur. Bu noktadan sonra ise Grimm’s Hollow, oldukça karanlık ve duygusal bir hâle gelerek bizleri gerçekten içine çekmeyi başarıyor.

Yume Nikki

Platform: PC, Android

Çıkış tarihi: 2004

Geliştirici: Kikiyama

Undertale’ı bitirdiniz fakat oyun size yeterince karanlık gelmedi mi? O zaman bir sonraki deneyeceğiniz oyun Yume Nikki olabilir. Kikiyama takma isimli gerçek kimliği bilinmeyen Japon bir oyun geliştiricisi tarafından yapılan Yume Nikki, psikolojik korku ve gerilim öğelerine sahip arcade bir RPG oyunu olarak nitelendirilebilir. Yume Nikki, Undertale gibi klasik arcade dövüş sistemlerine sahip değil. Bunun yerine oyunda Effects adı verilen eşyaları topluyor ve bu eşyaları kullanarak bölümleri geçmeye çalışıyoruz.

Always Sometimes Monsters

Platform: PC, Linux, macOs, PlayStation 4, Android, iOS

Çıkış tarihi: 2014

Geliştirici: Vagabond Dog

Always Sometimes Monsters, her ne kadar Undertale ve listede bulunan birçok oyun gibi bizi fantastik bir dünyaya götürmese de bildiğimiz dünyayı bizler için oldukça karanlık bir hâle getiriyor. Tıpkı Undertale gibi tek bir türü temsil etmeyen bu oyunda Undertale’da olduğu birçok farklı dövüş sistemi ve klasik arcade RPG oyunlarından esinlenen bulmaca bölümleri bulunuyor. Eğer Undertale benzeri hikâyesiyle sürükleyen klasik bir RPG oyunu arıyorsanız, Always Sometimes Monsters beklentilerinizi karşılayacaktır.

Alicemare

Platform: PC

Çıkış tarihi: 2016

Geliştirici: Miwashiba

Her ne kadar hikâyesi farklı olsa da Alicemare, tam bir Undertale klonu olarak nitelendiriliyor. Her bölümde Undertale ile bir benzerlik bulabileceğiniz bu oyunda, karakterler de tıpkı Undertale’da olduğu gibi birden fazla yüze sahip olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin düştüğümüz kimsesiz çocuklar evindeki öğretmenimiz bizi deneyleri için kullanmak isterken, diğer kimsesiz arkadaşlarımız bizi paralel evrenlere yollayabiliyor.

Alice Harikalar Diyarında kitabından tanıdığımız Cheshire Cat yani sırıtan kedi de bu oyunda ruh emen bir iblis olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadar garip elementin yanı sıra Alicemare oynarken bol bol Jumpscare yaşamaya ve mükemmel müzikler ile karşılaşmaya hazır olmanız gerekiyor.

Bonus: Undertale devam oyunu Deltarune

Undertale’ın devam oyunu niteliğinde olan ve yine Toby Fox tarafından geliştirilen Deltarune, birinci bölümüyle PC’de, PS4’te ve Switch’te ücretsiz olarak yerini alıyor. Doğal olarak Undertale ile benzer oynanışa ve hikâyeye sahip olan Deltarune’un diğer bölümlerinin ne zaman çıkacağı ise şu an bilinmiyor. Oyunun ilk bölümünü ücretsiz olarak indirmek ve oynamak için buradan oyunun sitesine ulaşabilirsiniz.

Undertale benzeri oyunları sıraladığımız ve bu oyunlara yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Arcade atmosfere sahip Indie RPG gerçekten devasa bir kategori. Bu yüzden listemizde sevilen ve kendini nispeten kanıtlamış oyunlara yer vermeye çalıştık. Sizler de sevdiğiniz Undertale benzeri oyunları bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.