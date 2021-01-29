COVID-19'a Karşı Erkek Üreme Sistemi Riskli Organ Olmalı

Yeni bir araştırmaya göre koronavirüs, erkeklerde sperm kalitesinin düşmesine neden oluyor. Bazı bilim insanları ise böyle bir kanıya varabilmek için yeterli kanıt olmadığını savunuyorlar.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili araştırmalar 1 yıldan uzun süredir devam ediyor ve bugün bile virüsün insan vücuduna etkileriyle ilgili yeni keşifler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü Reproduction dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, koronavirüsün erkeklerde sperm kalitesini düşürdüğünü ve doğurganlığı azalttığını öne sürdü.

Araştırmayla ilgili olarak makalede “Bu bulgular, erkek üreme sisteminin koronavirüs nedeniyle zarar görebileceğine dair ilk doğrudan deneysel kanıtını ortaya koydu” ifadeleri yer alırken; araştırma sonuçlarını değerlendiren konunun uzmanları, virüsün erkeklerde doğurganlığı tehlikeye atma kapasitesinin kanıtlanmadığı konusunda ısrarcı.

Tıp dünyası, koronavirüsün sperm kalitesini etkileyip etkilemediği konusunda ikiye bölündü

Aslına bakacak olursak SARS-COV-2’nin sperm kalitesini etkilediği, daha önce gerçekleştirilen araştırmalarda da ortaya konulmuştu. Bu etkinin en önemli nedeni olarak ise virüsün akciğer dokusuna erişmek için kullanmış olduğu reseptörlerin testislerde de bulunuyor olması. Alman Justus-Liebig Üniversitesi'nden Behzad Hajizadeh Maleki ve Bahtyar Tartibian, konuyla ilgili daha somut bulgulara ulaşmak için virüsün doğurganlık üzerindeki etkilerine dair incelemelerde bulundu.

Araştırma esnasında COVID-19’a yakalanan 84 erkek üzerinde 10’ar gün aralıklarla analizler gerçekleştirildi ve elde edilen veriler, virüse yakalanmayan 105 erkeğin verileriyle karşılaştırıldı. Bulgular, COVID-19’a yakalanan erkeklerdeki sperm hücrelerinin vücuttaki DNA ve proteinlere zarar verebilecek oksidatif strese maruz kaldıklarını ortaya koydu.

Behzad Hajizadeh Maleki, bulgularıyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, “Sperm hücreleri üzerinde düşük doğurganlık potansiyeli ile ilgili olan bu etkiler zamanla iyileşme eğiliminde olsa da koronavirüs hastalarında yüksek düzeyde kaldı. Erkek üreme sistemi 'Kovid-19 enfeksiyonuna karşı savunmasız bir alan' olarak görülmeli ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yüksek riskli organ ilan edilmeli.” ifadelerini kullandı.

Yine de tıp dünyası, Maleki ve Tartibian’ın tespitleri konusunda bir ortak görüşe varmış değil. İngiltere'deki CARE Fertility Group’un embriyoloji direktörü olan Alison Campbell, araştırmaya dair yaptığı açıklamalarda, “Şu anda Kovid-19'un sperm veya erkek üreme potansiyeline verdiği uzun süreli hasara dair kesin bir kanıt bulunmuyor” dedi. Campbell’a göre iyileşen erkekler kortikosteroidler ve antiviral tedavilerle tedavi edilirken kontrol grubu tedavi edilmediği için sonuçlar çarpık olabilir.

Sheffield Üniversitesi'nden erkek üreme uzmanı Allan Pacey ise araştırmayla ilgili olarak sperm kalitesindeki düşüşün koronavirüs dışı faktörlerden de kaynaklanabileceğini, virüsün enfekte olduğu grubu oluşturan erkeklerin fazla kilolu olduğunu dile getirdi ve “Ateşli bir hastalığın, nedeni ne olursa olsun sperm üretimini etkileyebileceğini zaten biliyoruz” dedi.