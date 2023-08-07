Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türk rock müziği denince akla gelen ilk isimlerden olan Erkin Koray, bugün uzun yıllardır yaşamını sürdürdüğü Kanada’da hastaneye kaldırılmıştı.

Bu haberden saatler sonra Koray’ın sevenlerini üzecek haber geldi. Gelen bilgilere göre ünlü sanatçı, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Usta sanatçı, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Koray'ın sosyal medya hesabını yöneten kızı, Instagram'dan bir paylaşım yaparak sanatçının ölümünü duyurdu. Damla Koray'ın yaptığı paylaşım;

"Ben kızın, ve seni 'Baba' deyip bağrına basan 'canlar', güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı, alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz.

Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet.

Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun.

Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam.

Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olamam.

Eminim senin 'çocuklar' da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün Cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır.

Hakkını helal et."

1941 doğumlu usta sanatçı, akciğeriyle ilgili rahatsızlıkların yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Müzik sektörüne adını altın harflerle yazdıran Koray, herkesin aklına kazınan birçok şarkısıyla tanınıyordu. Fesuphanallah, Çöpçüler, Cemalim, Seni Gördüğümde gibi parçalar bu şarkılardan yalnızca birkaçı.

Spordan siyasete, sinemadan müziğe kadar birçok farklı alandan ünlü isim Koray'ı sosyal medyadan andı