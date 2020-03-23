F1 Sürücüleri, Yarış Heyecanını F1 2019 Oyununa Taşıyor

Formula 1 yarışlarının koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından, yarış dünyası bu boşluğu F1 2019 oyunuyla dolduruyor. F1 Esports Sanal Grand Prix, bazı yarışçıların da katılımıyla başladı.

F1 sezonu, çoğu uluslararası spor organizasyonu gibi ertelendi. Koronavirüsün etkisini artırmasıyla F1 sürücüleri, hayattan kopmamak için yapabileceği en eğlenceli şey olan yarış rekabetini, F1 oyununa taşıyor.

Formula 1, Codemasters'ın resmi F1 2019 oyununun PC sürümü için bazı F1 sürücülerinin de katılacağı F1 Esports Sanal Grand Prix e-spor organizasyonunu duyurdu. Yarışçılar, ertelenen F1 sezonunun heyecanını bu kez dünya çapında yayınlanan e-spor organizasyonunda yaşatıyor.

İngiltere'deki Gfinity Esports Arena'da düzenlenen sanal yarışlar, sanal Bahreyn Grand Prix'si ile başladı ve ertelenen diğer tüm Grand Prix'lere sahne olacak. Turnuvada F1 2019'un PC sürümü kullanıldı ve Sakhir pistindeki ilk sanal GP, 28 turla yarı uzunlukta bir yarış olarak gerçekleştirildi.

F1 2019, sürücüler arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak için eğlenceli yarışları teşvik edecek şekilde yapılandırılıyor. Oyunda iyi olmayan sürücüler için araç hasarı azaltılıyor ve kilitlenmeyen frenler ve çekiş kontrolü gibi avantajlar sağlanıyor.

Turnuvaya tüm F1 sürücüleri katılamayacağı için müzisyen Liam Payne, profesyonel golfçü Ian Poulter ve altı kez Olimpiyat Altın madalyası kazanan bisikletçi Chris Hoy gibi isimler yarışlardaki boşluğu dolduracak.

Dün yapılan Sanal Bahreyn Grand Prix'si