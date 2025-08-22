Uzun yıllardır beta sürecinde olan Escape from Tarkov, nihayet 1.0 sürümüne kavuşuyor. Battlestate Games tarafından yapılan duyuruya göre oyun, 15 Kasım 2025’te resmen çıkış yapacak.

Beta aşamasında olmasına rağmen uzun süredir oyuncuların ilgi odağı olan Escape from Tarkov, sonunda tam sürüme geçmeye hazırlanıyor. Battlestate Games, yayınladığı yeni fragmanda gizli bir mesajla çıkış tarihini duyurdu. Stüdyo başkanı Nikita Buyanov da sosyal medya üzerinden bu tarihi doğrulayarak, “15.11.2025 1.0 release. Let’s gooooooo!” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 9 yıl süren test sürecinin ardından gelen bu açıklama, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. Tarkov’un gerçekçilik odaklı oynanışı ve sürekli güncellenen içerikleriyle sadık bir oyuncu kitlesi vardı. 1.0 sürümüyle birlikte oyuna yepyeni bir soluk getirilmesi bekleniyor.

Escape from Tarkov 1.0’da Neler Bekleniyor?

Yeni sürümle birlikte anlatı temelli bir “campain” modu, Terminal haritası ve geliştirilmiş mekanikler oyuna dahil edilecek. Battlestate Games, 1.0 versiyonunun sadece içerik açısından değil, aynı zamanda performans ve dengeleme tarafında da önemli yenilikler sunacağını ifade etti.

Oyuncular, yıllardır süren beta deneyiminden sonra artık tamamlanmış bir oyunla karşılaşacak. Escape from Tarkov, bu sürümle birlikte sadece hardcore FPS oyuncularının değil, daha geniş bir oyuncu kitlesinin de ilgisini çekmeyi hedefliyor.