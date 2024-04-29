Geçtiğimiz günlerde tepkilerin odağına yerleşen Escape From Tarkov ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, geri adım atıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Escape From Tarkov oyunu ile ilgili yaşanan bir gelişmeden bahsetmiştik. Geliştirici ekip, “The Unheard Edition” isimli yeni sürüm için 250 dolar gibi ciddi anlamda yüksek bir tutar istemiş, oyuncular da çileden çıkmışlardı. Şimdi bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Battlestate Games adına konuşan COO Nikita Buyanov, geri adım attıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, oyunculara yaşatılan olumsuz deneyim için üzgün olunduğu ifade edildi. Nikita Buyanov, Reddit'te yaptığı paylaşımda atılan adımları da tek tek maddeledi.

İşte Escape From Tarkov için alınan kararlar

150 dolara satılan Edge of Darkness paketini satın alanlar, PvE moduna erişebilecekler . Edge of Darkness paketi için ek avantajlar oluşturulacak.

. Edge of Darkness paketi için oluşturulacak. PvE modu, Escape From Tarkov'un 1.0 sürümünde mod desteği alacak.

alacak. 250 dolarlık The Unheard Edition paketinin satışı devam edecek.

Escape From Tarkov ile ilgili alınan yeni kararların oyuncuları sakinleştirip sakinleştirmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak şunu görmüş olduk ki büyük bir tepkinin mutlaka dönüşü oluyor.