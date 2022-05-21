Diğer oyun türlerine nazaran; gerçeğe en yakın deneyimi sunmasıyla ünlenen simülasyon türü, realistik bir deneyim tecrübe etmek isteyen oyuncular için kaçırılmaması gereken bir eğlence vaat edebiliyor. Bizler de, 10 farklı simülasyon oyunundan oluşan yeni bir tavsiye listesi ile karşınızdayız.

Bir simülasyon oyunu dediğimizde; birçok oyuncunun aklına gelen ilk oyun türü otomobil oyunları olabiliyor. Otomobil simülasyonu, diğer simülasyon oyunlarına göre karşımıza daha sık bir şekilde çıkıyor ve birazcık daha fazla popüler olsa da; Car Mechanic Simulator ve Gas Station Simulator gibi birçok işin simülasyon oyunu mevcut.

Planet Zoo ile kendi hayvanat bahçenizi kurup yönetebilir, Thief Simulator ile ise gerçek bir hırsızlık deneyimine ulaşabilirsiniz. Eğer bu türden hoşlanıyor veya ilk defa giriş yapmayı düşünüyor ve ‘’Bu kadar oyundan hangisini seçeceğim?’’ sorusunu kendinize soruyorsanız, tam olarak doğru yerdesiniz. O hâlde gelin, listemize geçelim.

Bir meslekten diğerine koşabileceğiniz 10 simülasyon oyunu tavsiyesi

Koğuş kalk!: Arma 3

Çıkış tarihi: 12 Eylül 2013

12 Eylül 2013 Geliştirici: Bohemia Interactive

Bohemia Interactive Steam fiyatı: 169 TL

Askeri simülasyon dendiğinde akla gelen ilk oyunlardan olan ve uzun yıllardır popülerliğini korumaya devam eden Arma 3, çok detaylı bir oynanışın yanı sıra; birçok çok oyunculu sunucuya ve moda ev sahipliği yapıyor. Özellikle çok oyunculu tarafıyla dikkat çeken yapım, tek kişilik gerçekçi bir askeri oynanış deneyimi de vaat ediyor. Hazır Arma Reforger erken erişime açılmış ve Arma 4’ten yeni küçük bilgiler paylaşılmışken; seriye adım atmak için güzel bir başlangıç olabilir.

Hiç belediye başkanı olmayı düşünmüş müydünüz?: Cities Skylines

Çıkış tarihi: 10 Mart 2016

10 Mart 2016 Geliştirici: Colossal Order Ltd.

Colossal Order Ltd. Steam fiyatı: 49 TL

Bir şehir kurma ve yönetme simülasyonu olan Cities Skylines, sizlere adeta bir belediye başkanlığı deneyimi sunuyor. Size sunulan bu büyük sorumluluğu üstlenip; şehrinizi baştan tasarlamanız gerekecek. Bunu yaparken vergileri düzenleyecek, bankaya borçlanacak, yeni hizmetlerinizin planlamasını dâhi düşüneceksiniz. Şehrinize yeni yollar, yerleşim yerleri ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli binaları da inşa etmeyi unutmayın.

Ver elini Avrupa: Euro Truck Simulator 2

Çıkış tarihi: 18 Ekim 2012

18 Ekim 2012 Geliştirici: SCS Software

SCS Software Steam fiyatı: 149 TL

Simülasyon oyunları ile ilgili bir şey konuşulduğunda kendisinden mutlaka söz ettirmeyi başaran Euro Truck Simulator 2 (Kısaltılmış ismiyle ETS 2), oldukça ilgi çekici bir meslek olan kamyon şoförlüğüne ilgi duyan herkesin en azından bir şans vermesi gereken bir yapım diyebiliriz. Avrupa’nın dört bir yanına yükler taşıyabileceğiniz ve kamyonunuzu sürerken manzaranın tadını çıkarabileceğiniz bu yapım, özellikle direksiyon seti sahiplerinin favorilerinden bir tanesi. Ayrıca, gene SCS Software tarafından geliştirilen ve daha yeni bir oyun olan American Truck Simulator’a da göz atabilirsiniz.

Biri uzay mı dedi?: Elite Dangerous

Çıkış tarihi: 2 Nisan 2015

2 Nisan 2015 Geliştirici: Frontier Developments

Frontier Developments Steam fiyatı: 74,99 TL

Elite Dangerous, oyuncudan bolca zaman talep eden ve öğrenme eşiğinin oldukça uzun olduğu bir uzay simülasyonu oyunu. Uzay temasına ilgi duyan ve galaksinin derinliklerini keşfetmek isteyen oyuncular için mükemmel bir fırsat olabilecek bu oyun, simülasyon türüne yeni başlayacak oyuncular için fazlasıyla yorucu bir deneyim olabilir. Devasa bir açık dünyaya da sahip olan yapım, bu dünya içerisinde yapılabilecek birçok aktivite de sunuyor.

Gerçek bir sürüş deneyimi: Gran Turismo 7

Çıkış tarihi: 4 Mart 2022

4 Mart 2022 Geliştirici: Polyphony Digital

Polyphony Digital PlayStation mağazası fiyatı: 699 TL

PlayStation’ın ve simülasyon türünün köklü serilerinden bir tanesi olan Gran Turismo, Gran Turismo 7 adı altındaki en son çıkan oyunuyla birlikte karşımıza çıkmıştı. Sadece PlayStation 4 ve 5 için piyasaya sürülen bu yapım, gerçekçi bir sürüş deneyiminin yanı sıra; bolca oynanış çeşitliliği ve DualSense kontrolcüsünün özelliklerini de başarıyla sunuyor. Eğer bir PlayStation kullanıcısıysanız, tercih edebileceğiniz en iyi simülasyon oyunlarından bir tanesi.

Traktör eşliğinde tarım: Farming Simulator 22

Çıkış tarihi: 22 Kasım 2021

22 Kasım 2021 Geliştirici: Giants Software

Giants Software Steam fiyatı: 269 TL

Gerçekçi bir çiftçilik simülatörü dendiğinde rakipsiz bir şekilde ilerlemeye devam eden Farming Simulator 22, serinin bir önceki oyunu olan Farming Simulator 19’a nazaran çok daha detaylı bir deneyim vaat ediyor. Geliştirilmiş tarım seçenekleri ve arıcılığa kadar uzanan bu yol, çiftlik hayatına sempati duyan oyuncular için çok hoş bir seçenek olabilir.

Çıkış tarihi: 8 Kasım 2021

8 Kasım 2021 Geliştirici: Sports Interactive

Sports Interactive Steam fiyatı: 499 TL

Desteklediğimiz futbol takımının maçlarını izlerken zaman zaman sitemkâr ifadeler kullanabiliyoruz. Peki ya, o takımı biz yönetiyor olsaydık? Football Manager 2022’nin öne çıktığı nokta da işte bu! Kendi futbol takımınızı detaylıca yönetecek, genç yetenekleri keşfedip zirveye oynayacaksınız. Menajerlik konusunda rakipsiz bir şekilde ilerlemeye devam eden Football Manager 2022, futbol ile ilgilenen oyuncuların deneyimlemesi gereken bir yapım.

İçinizdeki iç mimarı ortaya çıkartın: House Flipper

Çıkış tarihi: 17 Mayıs 2018

17 Mayıs 2018 Geliştirici: Empyrean

Empyrean Steam fiyatı: 40 TL

Ev toplamak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı! House Flipper ile birlikte elinize geçen ‘çöküntü’ evleri temizleyebilir, toparlayabilir ve tekrardan dekore ederek zarafetlerini ortaya çıkarabilirsiniz. Tasarım yönüne güvenen ve hayal gücü kuvvetli olan oyuncuların oldukça keyifli vakit geçirebileceği bu yapım, gerçek hayatın stresinden uzaklaşarak kendisini işe vermek isteyen kişiler için de epey etkili olabilir.

‘’Şuradaki benim ev değil mi ya?’’: Microsoft Flight Simulator

Çıkış tarihi: 18 Nisan 2020

18 Nisan 2020 Geliştirici: Asobo Studio

Asobo Studio Steam fiyatı: 349 TL

Büyük bir çoğunluğumuz, çocukluğumuzun bir bölümünde en az bir defa da olsa pilot olmayı kafasından geçirmiştir. Microsoft Flight Simulator, bu hayali kısmen de olsa gerçekleştirebilecek bir yapım. Gerçeğe yakın grafikleri ve tüm dünyayı dolaşma şansıyla, Türkiye’ye dâhi uçabilir; hatta belki, yaşadığınız evi yukarıdan izleme fırsatına erişebilirsiniz.

Sanal bir benlik: The Sims 4

Çıkış tarihi: 2 Eylül 2014

2 Eylül 2014 Geliştirici: Maxis

Maxis Steam fiyatı: 199 TL

İleride, Metaverse içerisinde yer alacak olan oyunların bu türün işlevini gerçeğe en yakın bir şekilde gerçekleştireceği neredeyse kesin olsa da; The Sims 4, şimdilik gerçeğe en yakın yaşam simülatörlerinden bir tanesi diyebiliriz. Sanal bir karakter oluşturup, adeta gerçek hayat gibi yaşayabildiğimiz bu yapım; kendi dünyasında kaybolmak isteyen oyuncular için önemli bir seçenek.

An itibariyle simülasyon oyunlarından oluşan listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Listemizde, her simülasyon oyununa yer vermemiz mümkün olmasa da; sizlerin tavsiyelerini de yorumlarda merakla bekliyoruz.