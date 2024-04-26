Escape From Tarkov’un “The Unheard Edition” isimli yeni sürümü, standart versiyonun 5 katı pahalı olması nedeniyle oyunculardan tepki çekti. Ayrıca oyunu “Pay to Win” hâle getirdiği de söyleniyor.

2017’de piyasaya sürülen ve Battlestate Games imzası taşıyan FPS türündeki çoklu oyunculu oyun Escape From Tarkov, türünün en popüler oyunları arasında yer alıyordu. Bu nedenle de oyunun yeni sürümü “The Unheard Edition” merakla bekleniyordu.

Sürüm, geçtiğimiz gün itibarıyla çıkış yaptı. Birçok önemli özelliği getirse de oyuncuların tepkisini çekti. Bunun en büyük nedeni fiyatı ve bazı getirdiği yenilikler.

250 dolarlık fiyatı var

Escape From Tarkov, Steam gibi platformlardan satılmıyor. Bunun yerine kendi sitesi üzerinden alınabiliyor. Yeni sürüm de dün itibarıyla buradan çıktı. Ancak 250 dolar (8.144 TL) fiyat etiketine sahip olması oyuncuları çileden çıkarttı. Oyunun standart versiyonu 50 dolarlık (1.628 TL) bir ücrete sahip. Yani yeni sürüm beş katı daha pahalı. Buradaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.

Ayrıca oyuncular, sürümün getirdiği özelliklerle oyunu “Pay to Win” yaptığını söylüyor. Yani sürümü satın alanlar, avantajlar elde ederek diğerlerinin önüne geçiyor. Para ödeyip iyi olma gibi düşünebilirsiniz. Bu avantajlar arasında karakter becerilerinin başlangıç seviyesinin artırılması, ek ekipman ve kaynaklar gibi birçok şey var. 8 yıldır oyunu oynayıp yeni insanları getirdiğini söyleyen oyuncular da geliştiricinin böyle bir şey yapmasına sert tepki gösteriyorlar. Pek de haksız sayılmazlar.

The Unheard Edition, oyuna birçok yenilik katıyor. En öne çıkanı, çevrim dışı oynamaya olanak tanıyan PvE (oyuncuya karşı çevre) modu. Tek başına oynamaya olanak tanıyan mod, yalnızca Unheard Edition’ın sahiplerine sunulacak ve diğerleri tarafından erişilemeyecek. Bunun dışında benzeri olmayan bir oyuncu kimliği, Flea Market’ta daha fazla slot, yeni bir benzersiz yakın dövüş silahı, sonraki tüm DLC’lere ücretsiz erişim, genişletilmiş envanter gibi birçok yenilik de var.