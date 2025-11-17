Escape from Tarkov'un Çıkışı, İnceleme Bombardımanını da Beraberinde Getirdi (Neden Bu Kadar Olumsuz Yorum Aldı?)

Yıllardır Steam'e gelmesi beklenen Escape from Tarkov, çıkışıyla birlikte Steam'de ciddi bir inceleme bombardımanıyla karşılaştı. Peki bu olumsuz yorumların sebebi ne?

Escape from Tarkov, uzun zamandır beklenen 1.0 sürümü ve Steam çıkışının üzerinden sadece birkaç gün geçmesine rağmen oyunculardan yoğun bir inceleme bombardımanı alıyor. Steam’deki puanı hızla düşen oyuna yönelik tepkilerin büyük kısmı ise oyunun kalitesiyle doğrudan ilgili değil. 2017’den beri erken erişimde olan ve modern “extraction shooter” türüne yön veren yapım, ilk kez Battlestate Games Launcher dışına çıkarak geniş kitlelere ulaşma fırsatı bulmuş olsa da bu başlangıç pek de sorunsuz olmadı.

Oyuncuların çoğu, oyunu değerlendirmeye geçmek yerine yaşadıkları erişim sıkıntılarına odaklandı. Sunucu problemleri nedeniyle birçok kişi oyuna giremediği gibi hesap oluşturma süreçlerinde de ciddi sıkıntılar yaşandı. Bu da ilk incelemelerin büyük ölçüde olumsuz şekillenmesine yol açtı.

Steam incelemeleri neden “çoğunlukla olumsuz”?

Escape from Tarkov, Steam’de “Çoğunlukla Olumsuz” bir başlangıç yaparken yorumların sadece %30’u olumlu görünüyor ancak bunun temel sebebi az önce de söylediğimiz gibi sunucu kaynaklı sorunlardı. Şu anda sunucu problemlerinin büyük ölçüde düzeltildiği bildiriliyor, bu sebeple oyunu alıp almama kararsızlığındaysanız inceleme puanı şu noktada oyunun asıl kalitesini yansıtmıyor diyebiliriz.

Yapımcı Nikita Buyanov, çıkış öncesinde oyunun inceleme bombardımanına uğrayabileceğini öngörmüştü ancak bunun daha çok mevcut oyuncuların Steam’de oyunu yeniden satın alma zorunluluğu nedeniyle olabileceğini düşünmüştü. Battlestate Games’in süreci hızla iyileştirmesi sonrası oyunun Steam’deki inceleme puanlarının da tekrar artması bekleniyor.

Bu arada hâlâ almadıysanız oyun Türkiye'ye özel ciddi bir bölgesel fiyatlandırma ile gelmiş durumda. Ayrıca 29 Kasım'a kadar çıkış indirimi de bulunduğundan, şu anda oyunu sadece 16.99$ (720 TL) ödeyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.