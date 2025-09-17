Tümü Webekno
Escape from Tarkov sahipleri, Steam'den oynamak için yeniden satın almak zorunda

Escape from Tarkov, Steam'e geliyor. 15 Kasım 2025'te tam sürümüyle yayınlanacak olan oyunu Steam üzerinden oynamak isteyen mevcut oyuncuların, oyunu tekrar satın alması gerekecek. Bu durum, hali hazırdaki oyuncular arasında büyük bir tepkiye neden oldu.

Beyazıt Kartal

Escape from Tarkov'un yıllar süren erken erişim macerası, 15 Kasım 2025'te tam sürüm olan 1.0 ile sona eriyor ve bu tarih, aynı zamanda oyunun Steam'de yayınlanacağı gün olarak belirlendi. Ancak geliştirici Battlestate Games, mevcut oyuncularını şoke eden bir karar aldı: Oyuna sahip olanlar, Steam üzerinden oynamak için oyunu yeniden satın almak zorunda kalacak.

Bu karar, platform entegrasyonu ve satış süreçleri için bir zorunluluk olarak açıklansa da oyuncular arasında büyük bir hayal kırıklığı ve öfkeye yol açtı. Oyuncuların çoğu, zaten sahip oldukları bir oyunu yeniden satın almak istemediğini belirtiyor.

Battlestate Games, bu karara rağmen oyuncuların hesap ilerleyişlerinin korunacağını açıkladı. Oyuncular, Battlestate Games hesaplarını Steam'e bağlayabilecek ve ilerlemelerine kaldıkları yerden devam edebilecekler. Ancak Steam üzerinden oynamak isteyen oyuncuların oyunu yeniden indirmesi gerekecek. Ayrıca oyun, Steam Deck, Aile Paylaşımı ve Atölye gibi bazı popüler Steam özelliklerini desteklemeyecek. Oyunun hangi platformdan satın alındığı fark etmeksizin, tüm oyuncular aynı sunucularda birbirleriyle oynamaya devam edebilecek.

Bu durum, oyunun Steam'e geçişi için hem heyecan hem de tepki yarattı. Oyuncular, mevcut oyun deneyimlerinin bir parçası olan bu sürecin adil olmadığını düşünürken, Battlestate Games, bu kararın teknik ve pazarlama gerekliliklerinden kaynaklandığını savunuyor. Oyunun tam sürümüyle birlikte gelecek yeni özellikler ve içerikler de duyurulsa da, oyuncuların bu olaya karşı duruşu, oyunun Steam lansmanının nasıl geçeceğini merak konusu haline getiriyor.

