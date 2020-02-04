Uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın kardeşi, Escobar markalı akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan Escobar Fold 1’in ardından piyasanın en ucuz katlanabilir akıllı telefonu olacak Escobar Fold 2 tanıtıldı.

Uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın kardeşi Roberto Escobar, bir süredir Escobar marka akıllı telefonlar üretiyor. Roberto Escobar, 2019’un aralık ayında Escobar Fold 1 isimli katlanabilir bir telefonu piyasaya sunmuştu. Escobar Fold 1, 349 dolar fiyatla piyasanın en ucuz katlanabilir telefonu olmuştu.

Roberto Escobar, şimdi de ikinci Escobar akıllı telefonu piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Escobar Fold 2 ismi ile piyasada yer alacak katlanabilir telefon, Galaxy Fold’un bir kopyası gibi görünüyor. Ancak Escobar Fold 2, Galaxy Fold’un 2000 dolarlık fiyatına karşılık 399 dolar fiyatla piyasada yer alacak.

Galaxy Fold’un tasarımını taklit eden Escobar Fold 2, açıldığında 7.3 inçlik bir ekrana, katlandığında ise 4.6 inç boyutunda bir ekrana sahip. Escobar Fold 2, tıpkı Galaxy Fold’da olduğu ekranın köşesinde bir çentiğe sahip.

Escobar Fold 2’nin arkasında 3 kamera bulunuyor. 12 megapiksel geniş açılı lens, 12 megapiksel telefoto lens ve 16 megapiksel ultra geniş lensten oluşan üçlü kameraya; 8 megapiksel ve 10 megapiksel çözünürlüğünde iki ön kamera eşlik ediyor.

Escobar Inc isimli şirket tarafından üretilen Escobar Fold 2, Snapdragon 855 işlemciden güç alıyor. Katlanabilir telefon, 4.380 mAh bir bataryaya sahip. Fiziksel bir parmak izi sensörüne sahip olan telefonda parmak izi tarayıcı yan çerçeveye konumlandırılmış.

Escobar Fold 2'nin ve Galaxy Fold 2 böyle görünüyor

Şirketin açıklamasına göre Escobar Fold 2, üretime hazır durumda ve şirket, 200.000 adet Escobar Fold 2 üretmeyi planladığını açıkladı. Galaxy Fold’un bir kopyası olarak görünen Escobar Fold 2 ,8GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile 399 dolar (yaklaşık 2390 lira) fiyatla satışa sunulacak. 12GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olan Escobar Fold 2 ise 549 dolar (yaklaşık 3288 lira) fiyatla piyasadaki yerini alacak. Escobar Fold 2’nin önümüzdeki ay itibariyle satılmaya başlanması bekleniyor.