Katlanabilir Escobar Fold 1'den Yeni Görüntüler Paylaşıldı

Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar, 'Escobar Fold 1' adlı akıllı telefonu 'Apple'dan daha iyi' sloganıyla piyasaya sürdü. Şimdi ise bu katlanabilir telefonun yeni görüntüleri paylaşıldı.

Ünlü Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi tarafından üretilen akıllı telefonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Roberto Escobar, 7,8 inçlik iki ekrana ekrana sahip olan ve 'kırılmaz' olduğu söylenen Escobar Fold 1'i bu ayın başlarında tanıtmıştı.

Escobar, 'Apple'dan daha iyi' sloganıyla piyasaya sürülen akıllı telefon hakkında, "Dünyadaki ilk katlanabilir telefonlardan birini yaptım. Etkili üretim süreci ve perakendecilerle özel anlaşmalar yapmamamız sayesinde diğer üreticilere kıyasla maliyetleri düşük tutmayı başardık. Escobar Fold 1, şu anda dünyadaki en iyi akıllı telefon" diye konuştu.

Katlanabilir telefondan yeni görüntüler paylaşıldı ve birinde bir rahibin telefonu kutsadığı(!) görülürken, diğerinde Roberto, ürettiği telefonla birlikte kardeşi Pablo’nun portresi önünde poz veriyor.

Escobar Fold 1, 7.8 inçlik Full HD AMOLED ekrana ve çift SIM kart desteğine sahip. Ayrıca 8 çekirdekli 2.8 Ghz Qualcomm Snapdragon 8 işlemciye sahip olan katlanabilir telefonda, 16 MP ve 20 MP'lik çift kamera bulunuyor. Telefon, kırılması çok zor olan özel bir plastikten yapılmış olduğu için Samsung Galaxy Fold'dan daha sağlam olduğu belirtiliyor.

Telefon, rakiplerine göre daha ucuz ve fiyatı 349 dolar olarak belirlendi. "Apple’ı yeneceğimi söyledim ve yeneceğim de" diyen kardeş Escobar, Apple'ın insanları kandırarak değersiz ürünler sattığını ve yüksek kâr elde ettiğini savunuyor. Bu nedenle 6 Ocak 2020’da şirkete karşı 30 milyar dolarlık bir dava açması bekleniyor.