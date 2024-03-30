Apple'ın Eski Pazarlama Direktörü Phil Schiller'ın Avrupa Birliği'nin yürürlüğe koyduğu Dijital Pazarlar Yasası'nın Apple'ın "düzenini" bozmaması haftada 80 saat çalıştığı ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği, DMA olarak da bildiğimiz Dijital Pazarlar Yasası ile teknoloji devlerini epey köşeye sıkıştırmıştı. Özellikle Apple, kapalı bir ekosisteme sahip olduğu için bu düzenlemeden ekstra fazla etkilenmişti ve iPhone'lara App Store dışından uygulamaya yüklenmesine izin vermek gibi bazı radikal değişiklikler yapmak zorunda kalmıştı.

Wall Street Journal bugün, Apple'ın Avrupa'da yasal bir savaşa girdiği bu dönemde en aktif çalışanı olan Eski Pazarlama Direktörü Phil Schiller'ı mercek altına alan bir yazı paylaştı. WSJ'ye göre Schiller, Apple tarihinin yasal anlamda en kritik süreçlerinden birini yaşadığını bu dönemde haftada 80 saat çalışarak App Store'un haklarını korumaya çalıştı.

Özel hayatına zaman ayırmak için Apple'daki görevinden ayrılan Schiller, haftada 80 saat Apple için çalışıyor

Schiller'ın hikayesini tuhaf yapan, yaklaşık 4 yıl önce Apple'daki görevini özel hayatına daha fazla zaman ayırmak için bırakmış olması. Ancak görünen o ki Schiller gerçek bir işkolik ve çok sevdiği Apple'ın kurmuş olduğu "düzenin" bozulmaması için gecesini gündüze katmaktan geri durmuyor. WSJ'ye göre Schiller, e-postalara anında geri dönüyor ve günün hangi saati olursa olsun telefonu çaldığında mutlaka açıyor. Tabii bunlar işin başlangıç kısmı…

Apple'ın Epic Games ile davasında bizzat ifade veren Schiller, DMA sonrası Apple'ın AB ile yazışmalarına da bizzat dahil oldu. Ayrıca teknoloji dünyasını çalkalayan iOS 17.4 değişiklikleri için düzenlenen Apple Halkla İlişkiler toplantılarında yer alarak teknoloji medyasına DMA'nın kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini nasıl etkileyeceğini açıklamaya çaba sarf etti.

Phil Schiller, Steve Jobs Apple'dan kovulduğunda şirketi terk etmişti

Hatırlayanlarınız vardır; Apple yakın zamanda Apple Games'in App Store geliştirici hesabını kapatmıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi konuyla ilgili Epic Games CEO'su Tim Sweeney ile yazışmaları yürüten de yine Schiller'dı. Tabii Avrupa Komisyonu'nun duruma el atmasıyla hesap yeniden açıldı ancak burada odak noktamız "özel hayatına zaman ayırmak için" Apple'daki görevinden ayrılan bir kişinin, Apple'ın sektördeki konumunu korumak için harcadığı efor.

63 yaşındaki Phil Schiller, Apple'a ilk kez 1987 yılında katılmış ancak 1993'te ayrılmıştı. 1997'de ise kurucu CEO Steve Jobs'ın Apple'a geri dönmesiyle yeniden Apple'ın bir parçası haline gelmişti. Kariyeri boyunca iPod'dan iPhone'a dünya çapında yüz milyonlar satan pek çok Apple ürününün pazarlama çalışmalarını yürüten Schiller, 2020 yılında ise görevini bırakmıştı.