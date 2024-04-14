Oyun fiyatlarının zaman içinde artıp 70 dolara dayanması yetmezmiş gibi bir de Steam’de dolarla satın alma durumumuz ortaya çıktı. Her yandan darbe alırken hayranı olduğumuz seriler için para biriktirsek bile oyunların bir noktada çeşitliliğini kaybetmesi ve optimizasyon sorunlarıyla çıkması, hevesimizi büyük ölçüde kursağımızda bırakıyor.
Fakat buna rağmen oldukça kaliteli yapımları görmeye devam ediyoruz. Bu oyunlar da parasının hakkını şüphesiz veriyor. Fakat Blizzard’ın eski başkanı Mike Ybarra, bu tür oyunların hak ettiğinden de fazlasını alması gerektiğini, bu bağlamda da oyunu bitirdiğimizde ek olarak opsiyonel bir bahşiş verme seçeneğinin olmasını öneriyor.
“Keşke geliştiricilere 10-20 dolar fazladan verebilsem.”
Ybarra, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
Oldukça tartışmalı olduğunu söyleyebileceğimiz bu sözleri hem mantıklı bulanlar hem de saçma bulanlar oldu. Ayrıca Ybarra’nın önerdiği yöntemde bahşiş geliştiricilere gidene kadar arada birkaç şirket olduğunu da unutmamakta fayda var. Bu süreç oyundan oyuna değişecektir.
Sizin düşünceleriniz neler?