Eski Blizzard yöneticisi Mike Ybarra, oyun dünyasında tartışma konusu olan bir konu açtı.

Oyun fiyatlarının zaman içinde artıp 70 dolara dayanması yetmezmiş gibi bir de Steam’de dolarla satın alma durumumuz ortaya çıktı. Her yandan darbe alırken hayranı olduğumuz seriler için para biriktirsek bile oyunların bir noktada çeşitliliğini kaybetmesi ve optimizasyon sorunlarıyla çıkması, hevesimizi büyük ölçüde kursağımızda bırakıyor.

Fakat buna rağmen oldukça kaliteli yapımları görmeye devam ediyoruz. Bu oyunlar da parasının hakkını şüphesiz veriyor. Fakat Blizzard’ın eski başkanı Mike Ybarra, bu tür oyunların hak ettiğinden de fazlasını alması gerektiğini, bu bağlamda da oyunu bitirdiğimizde ek olarak opsiyonel bir bahşiş verme seçeneğinin olmasını öneriyor.

“Keşke geliştiricilere 10-20 dolar fazladan verebilsem.”

Ybarra, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

“Son zamanlarda tek oyunculu oyunlara daldığımdan beri bir oyuncu olarak bu fikir üzerinde uzun uzun düşündüm.”

“Bir oyunu kazandığımda, içimde kalan ve deneyimin ne kadar muhteşem olduğu konusunda beni hayrete düşüren bazı şeyler oluyor. Oyunun sonunda, sık sık "Keşke bu insanlara 10 veya 20 dolar daha verebilseydim, sonuçta bu oyun benim başta verdiğim 70 dolardan daha değerliydi ve her saniye cebimden üç beş kuruş almaya çalışmadı." diye düşünürdüm. HZD, GoW, RDR2, BG3, Elden Ring vb. oyunlardan bahsediyorum. 70 doların zaten çok fazla olduğunu biliyorum, ancak oyunun sonunda bu bazen keşke sahip olsaydım dediğim bir seçenek. Bazı oyunlar o kadar özeldir. Çoğu kişinin bu fikirden hoşlanmayacağını biliyorum. Ayrıca her konuda "bahşiş vermekten" bıktığımızın farkındayım - ancak bunu, birçok kişinin karşılaştığı ve şikâyet ettiği baskılı bahşiş senaryosundan farklı görüyorum.”

Oldukça tartışmalı olduğunu söyleyebileceğimiz bu sözleri hem mantıklı bulanlar hem de saçma bulanlar oldu. Ayrıca Ybarra’nın önerdiği yöntemde bahşiş geliştiricilere gidene kadar arada birkaç şirket olduğunu da unutmamakta fayda var. Bu süreç oyundan oyuna değişecektir.

Sizin düşünceleriniz neler?