"7'den 70'e herkese hitap edecek ücretsiz bir futbol oyunu" olacak olan GOALS'den oynanış videosu sızdırıldı.

Futbol oyunu dediğimizde akla sadece FIFA ve PES serileri geliyordu. Electronic Arts’ın ve Konami’nin tartışmalı hamleleriyle her ne kadar bu isimlere veda etmiş olsak da bu durum, sahnede öne çıkan iki isim olduğu gerçeğini değiştirmiyor. EA Sports FC 24 de PES üzerinde bir üstünlük kurduğundan oyuncular, elle tutulur bir değişim göremedikleri oyuna yüksek fiyat ödemekten şikâyetçi oluyor.

Fakat dediğimiz gibi, ortalıkta başka alternatif olmayınca FC 24 de futbol tutkunlarının tek seçeneği oluyor. GOALS ise bu durumu değiştirmeye, ve tıpkı futbol gibi amatöründen profesyoneline herkesin eğlenebileceği bir oyunun mümkün olduğunu göstermeyi hedefliyor. Oyunun nasıl olacağı merak edilirken yeni bir oynanış videosu sızdırıldı.

Her geçen gün daha iyi hâle geliyor.

Sosyal medyada yazı tipi ve renk kullanımıyla insanlara Fortnite’ı anımsatan GOALS, bazı oyuncuların söylediğine göre eFootball’dan daha iyi görünüyor. Sızdırılan videoda santra vuruşuyla oyunun başladığını ve ayıptır söylemesi, defansın uyuduğunu görüyoruz. Tabii oyunun geliştirilmesi ilerledikçe yapay zekâ da gelişecektir.

Bunun haricinde oyuncumuz, ceza sahasına giderek golünü atıyor ve video sonlanıyor. Futbol oyunu oynayanlara yabancı gelmeyecek bir arayüz, oldukça değişken görünen FPS değerleriyle göze çarpıyor. Fakat oyun beklendiği gibi güzel bir çıkış yaparsa, yüksek bütçeli ve hiç bilmeyenler için oldukça karışık duran futbol oyunlarına güzel bir arcade alternatif olabilir. Tabii oyun profesyonellere de hitap edeceğinden, oynanış mekaniklerinin daha gerçekçi hâle geleceği de söyleniyor.

Siz bu videodan hareket ederek GOALS’ün potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Soruyu cevaplamadan önce oyunun oynanış odaklı, oynaması ücretsiz, çapraz platform destekli, çok oyuncu odaklı ve e-spor müsabakalarına yaraşır şekilde yapılacağını söyleyelim. Bunlar geliştiricinin kendi sözleri.