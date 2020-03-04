Eski Profesyonel CS:GO Oyuncusuna 116 Yıl Hapis Cezası

Eski profesyonel CS:GO oyuncusu olan bir kadın, 116 yıl gibi dile bile zor gelen bir hapis cezasına çarptırıldı. Şimdilerde yayıncılık yapan Brezilyalı oyuncu, dolandırıcılıkla suçlanıyordu.

Eski profesyonel CS:GO oyuncusu Shay "shAay" Victorio, ortağı olduğu bir şirket aracılığıyla 100'den fazla müşteriyi dolandırdığı için 116 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Victorio, geçtiğimiz yıl e-spor arenasını bırakma kararı almıştı.

Brezilyalı Shay Victorio, 2013-2017 yılları arasında internet üzerinden satış yapan mağazası aracılığıyla 100'den fazla müşteriyi dolandırdı. Victorio, müşterilere satın aldıkları ürünlerini göndermeyip, geri ödeme taleplerini reddederek mağdur etti. São Paulo bölgesel mahkemesi, shAay aleyhinde dava açan 118 kişiyi dinleyerek, karara hükmetti.

Victorio, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, tutuklanmadığını ve eski kocasından kaynaklanan bir problemin kendisine zarar verdiğini belirtti. Şu anda Brezilya yasaları, dolandırıcılık suçu için en fazla 30 yıl hapis cezası verebiliyor. Yani Victorio teorik olarak karara itiraz edebilir.

Shay, 11 yıl boyunca profesyonel olarak Counter-Strike oynadı ve Mayıs 2019'da rekabetçi arenadan çekildi. Mibr, ProGaming, paiN, Santos Dexterity, Bootkamp ve son olarak Keyd Stars CS:GO takımıyla çalıştı.