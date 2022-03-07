Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir kitap yazdığı ve bu kitabın 11 Mart itibarıyla piyasaya sürüleceği duyuruldu. "Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" isimli kitap 288 sayfadan oluşuyor ve 40 TL karşılığında satın alınabilecek.

Gerek görevi sürecinde gerekse görevinden sonraki dönemde Türkiye'nin gündeminden düşmeyen eski Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu. Berat Albayrak'ın bir kitap yazdığı ve bu kitabın an itibarıyla ön siparişe açıldığı duyuruldu.

Berat Albayrak tarafından kaleme alınan kitabın ismi "Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye". 288 sayfalık kitap, 40 TL karşılığında satın alınabilecek. Kitapla ilgili detaylara baktığımızda, Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye'nin resmi satışlarının 11 Mart itibarıyla başlayacağını görüyoruz.

Kitabın kapağı işte böyle görünüyor

Eski Bakan Berat Albayrak tarafından kaleme alınan kitabın tanıtım bülteninde şu ifadelere yer veriliyor:

Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik. EVET! Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. Çok da uzun bir süre kalmadı; 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz... Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak.

Tarihten aldığı büyük mirasla... Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla... Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle... Sahip olduğu güçlü liderlikle... Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle... Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır.

Turkuvaz Kitap tarafından yapılan açıklama şöyle:

Berat Albayrak tarafından kaleme alınan “Burası Çok Önemli!” cuma günü tüm kitapçılarda.

Berat Albayrak'ın kitap yazmasına sosyal medyadan gelen tepkiler