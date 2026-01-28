Görünce Nostalji Yaşayacağınız, Özlemle Andığımız Eski Futbol Oyunları

Tarinh boyunca birçok ikonik futbol oyunu piyasaya sürüldü. Biz de birçok neslin hayatında önemli yer edinmiş efsane eski futbol oyunlarını derledik.

Günümüzde futbol oyunları fotorealistik grafikler, karmaşık oyun mekanikleri ve devasa çevrimiçi modlarla karşımıza çıksa da birçoğumuzun kalbinde eski futbol oyunlarının yeri bambaşka. Henüz mikro ödemelerin dünyamıza girmediği, sadece oyunun keyfine odaklandığımız o dönemlerde futbol deneyimini ister tek başınıza ister beraber oynadığınız bir arkadaşınızla dibine kadar yaşıyordunuz.

Biz bu içeriğimizde oyun ve futbol sevenlerin âdeta özlemle andığı ikonikleşen eski futbol oyunlarını derledik. Bu oyunların her biri sizi geçmişe götürecek ve harika anılarınızı aklınıza getirecek.

FIFA 98: Road to World Cup

Pek çok oyunsevere göre serinin en iyi oyunlarından biri olan FIFA 98, özellikle "salon futbolu" moduyla zihinlerimize kazındı. Blur’un efsanevi "Song 2" şarkısı eşliğinde açılan oyun, sadece bir futbol simülasyonu değil, bir dönemin yaşam tarzıydı. Dünya Kupası yolculuğunu tüm detaylarıyla yaşatan yapım, o dönem için devrimsel olan ofsayt kuralı ve gelişmiş sistemleriyle dikkat çekiyordu. FIFA 98’i unutulmaz kılan asıl detay ise duvarlara çarparak topu oyunda tutabildiğiniz kapalı saha maçlarıydı.

Sensible World of Soccer

1994 tarihinde çıkan Sensible World of Soccer, efsane olmayı başaran bir futbol oyunu. bakışı kamerası ve tek tuşla kontrol edilen mekanikleriyle, futbolun hızını ve heyecanını en saf haliyle sunuyordu. Piksellerden oluşan minik futbolcuların sahada adeta süzüldüğü bu oyun, basit görünümünün altında dev veri tabanına ve teknik direktörlük sistemine de sahipti. Bugün bile retro oyun meraklıları tarafından turnuvaları düzenlenen bir yapım.

Championship Manager 01/02

Eğer futbolun sadece saha içinde değil, perde arkasında da bir tutku olduğuna inanıyorsanız bu oyunu bilirsiniz. Grafik namına sadece metinlerin ve bir "skor tabelasının" olduğu bu oyun, hayal gücümüzü en çok zorlayan yapımlardan biriydi. Maxim Tsigalko, Tonton Zola Moukoko ve Taribo West gibi isimler, gerçek hayattaki başarılarından bağımsız olarak bu oyun sayesinde birer dünya yıldızına dönüştüler. Oyunun en ikonik yanları arasında büyük veri tabanı, bağımlılık yapıcı transfer sistemi gibi şeyler vardı. Gecenin bir yarısı alt liglerden bulduğunuz bir gencin dünya devlerine transfer oluşunu izlemek oyuncular için heyecan vericiydi.

PES 6

2006 yılında çıkış yapan PES 6, futbol oyunları tarihinin belki de en dengeli ve "eğlenceli" fizik motoruna sahip yapımlarından biri. Henry’nin durdurulamaz hızı ve Ronaldinho’nun büyüleyici çalımları gibi birçok ikonikleşen unsura sahip yapım, her oyuncunun kendine has özelliklerini sahaya en iyi yansıtan yapımdı.

FIFA 2005

FIFA serisinin modern futbola geçişindeki en önemli duraklardan biri FIFA 05 olarak da bilinen FIFA 2005’tir. "First Touch" (İlk Dokunuş) sisteminin tanıtıldığı bu oyun, futbolcuların topu kontrol ederken verdikleri tepkileri bambaşka bir boyuta taşımıştı. Kariyer modunun derinliği ve oyuncu oluşturma ekranındaki detaylar, o dönem için devrim niteliğindeydi. Ayrıca frikik sistemi de oyun severler tarafından büyük ilgi görmeyi başarmıştı.

PES 2013

Türkiye’de futbol oyunu deyince bir neslin aklına gelen ilk oyun PES 2013’tür. Ülkemizde âdeta fırtınalar estiren PES 2013, bugün bile hala güncel kadro yamalarıyla binlerce kişi tarafından oynanmaya devam ediyor. Agüero’nun hileli denebilecek derecede iyi bitirişlerinden ara pas sistemine ve “Ai Se Eu Te Pego” şarkısına kadar birçok farklı yanıyla ikonikleşmeyi başarmış bir yapım.

Winning Eleven 6 (PES 2)

PlayStation 2 döneminin tartışmasız kralı olan Winning Eleven 6, 2002 yılında çıkış yapmış ve futbol oyunlarının o zamanki temsilcilerinden olmuştu. PES 2 olarak da bilinen oyun, Japonca spikerin meşhur bağırışları eşliğinde attığımız gollere, gerçek futbolun ritmini dijital dünyaya en iyi yansıtan mekaniklere sahipti.