Eski Google CEO'su Eric Schmidt, yapay zekâ ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Schmidt, yapay zekâ merkezlerinin ordular tarafından korunmaya başlayacağını söyledi.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın kurucu ortaklarından olan eski CEO Eric Schmidt, katıldığı bir programda yapay zekâ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eric Schmidt'in açıklaması, yapay zekânın ne kadar önemli olmaya başladığını gözler önüne seriyor.

Yapay zekâ, bugün bile etkileyici bir noktaya geldi. Artık herkes, yapay zekâ ile kendi kişisel asistanını oluşturabilir oldu. Ancak eski Google CEO'suna göre gördüklerimiz hiçbir şey. Çünkü Eric Schmidt, ABD ve Çin gibi ülkelerin yapay zekâyı canları pahasına korumaya başlayacaklarını söylüyor. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği henüz belli değil.

"Güçlü yapay zekâ teknolojilerini ordu koruyacak!"

Eric Schmidt'e göre yapay zekâ, gelecekte çok özel süper bilgisayarların silahı hâline gelecek. Çin ve ABD gibi ülkeler, yeni nesil teknolojiler için nükleer enerji tesisleri kuracaklar. Hatta yapay zekâ geliştiren süper bilgisayarlar, gelecekte ordular tarafından korunacak.

Açık konuşmak gerekirse eski Google CEO'su çok da haksız değil. Zira özellikle de ABD ve Çin, son yıllarda ciddi bir teknoloji yarışının içerisine girmiş durumdalar. Diğer ülkeler de kendi çaplarında çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve şu bir gerçek ki yapay zekâ, bir gün en güçlü silah olarak kullanılmaya başlayacak. Peki ya Türkiye, bu gelişmelerin neresinde olacak? Asıl tartışmamız gereken şey de bu...