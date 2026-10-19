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Apple'dan Dikkat Çeken Hamle: Meta’nın Eski Yöneticisi, Artık Apple’da Çalışacak

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Apple, Meta’nın eski kıdemli hukuk yöneticisi Scott Tucker’ı bünyesine katarak küresel davalar ve finansal hizmetler hukuk biriminin başına getirdi.

Apple'dan Dikkat Çeken Hamle: Meta’nın Eski Yöneticisi, Artık Apple’da Çalışacak
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji devleri, sürekli olarak sektörün önde gelen isimlerini kadrolarına katıyordu. Şirketler arasındaki rekabet nedeniyle sürekli rakip şirketler arası transferler yaşandığını da görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

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Apple, legal ve hukuk departmanındaki geniş çaplı değişim dalgasına yeni bir üst düzey transferle devam ediyor. Şirket, Meta bünyesinde yaklaşık altı yıl boyunca küresel davalardan sorumlu başkan yardımcısı ve genel danışman yardımcısı olarak görev yapan Scott Tucker’ı kadrosuna kattı.

İçerikten Görseller

Apple'dan Dikkat Çeken Hamle: Meta’nın Eski Yöneticisi, Artık Apple’da Çalışacak
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Apple’ın davalarını yönetecek

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Scott Tucker, Apple bünyesinde yeni oluşturulan "Küresel Davalar ve Finansal Hizmetler Başkan Yardımcılığı" koltuğuna oturacak. Tucker bu kritik pozisyonda, Apple’ın dünya genelindeki ticari ve patent davalarını bizzat yönetecek. Bununla da kalmayıp teknoloji devinin sunduğu finansal hizmetlere ve ürünlere ilişkin tüm hukuki süreçlerin idaresini de üstlenecek. Tucker, Meta’daki kariyerinden önce finans devi Morgan Stanley bünyesinde de üst düzey hukuk pozisyonlarında bulunmuştu.

Apple’ın hukuk kanadındaki bu hareketlilik aslında yeni başlamış değil. Bu yılın başlarında, Meta’nın eski baş hukuk görevlisi Jennifer Newstead, uzun yıllar bu görevi yürüten Kate Adams’ın yerine Apple’ın yeni genel danışmanı olarak atanmıştı. Zaman içerisinde Newstead’in sorumluluk alanı daha da genişledi ve Lisa Jackson’ın emekliye ayrılmasının ardından hükümet ilişkileri birimi de doğrudan kendisine bağlandı. Böylece Apple, legal operasyonları ile hükümet ilişkilerini tek bir çatı altında birleştirmiş oldu. Apple, bu hamlelerle hâlihazırda bulunan ve gelecekteki olası davalarda en iyi sonuçları almayı hedefliyor.

Scott Tucker’ın gelişiyle birlikte şirket içi raporlama zincirinde ve görev dağılımlarında önemli güncellemeler gerçekleşti.. Apple’ın ticari ve rekabet davalarından sorumlu başkan yardımcısı Heather Grenier, daha önce doğrudan Jennifer Newstead’e rapor verirken, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte bundan böyle doğrudan Scott Tucker’a raporlama yapacak. Ancak Grenier, Newstead’in üst düzey hukuk liderlik ekibindeki konumunu ve unvanını korumaya devam edecek.

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