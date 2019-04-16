Mozilla'nın eski üst düzey yöneticilerinden birisi, Google'un kasıtlı olarak 10 yıldır Firefox'u sabote ettiğini iddia etti.

Eski bir genel müdür olan Johnathan Nightingale, Twitter üzerinden yaptığı açıklamarda Google'a karşı suçlamalarda bulundu. Şirketin Firefox'u bilerek sabote ettiğini belirten Nightingale, Google'ın aslında göründüğü gibi olmadığını ifade etti. Bu suçlamalar elbette ilk değil ancak bugüne kadar yapılan suçlamaların dışında Google'ın, sadece Firefox kullanıcılarını etkileyen küçük hataları planlı olarak yaptığını belirtmesi açısından önemli bir yere sahip.

2007 yılında göreve başladığını belirten Nightingale, o dönemler Google Chrome uygulamasının olmadığını belirterek, Google çalışanlarının Firefox hayranı olduklarını söyledi. Google Chrome lansmanı yapıldığında ise her şeyin güzel göründüğünü, iki rakibin isteklerinin de aynı olduğunu bu yüzden aralarındaki anlaşmaların bile sürmeye devam ettiğini belirten Nightingale, bir süre sonra işin aslında boyutunun çok daha farklı olduğunu fark ettiklerini söyledi. Nightingale, bir süre sonra Firefox aramalarında Google Chrome reklamlarının çıktığını, Google'ın Gmail ve Dokümanlar uygulamalarında sadece Firefox'ta olan hataların yaşandığını ve her seferinde ortaya çıkan bu yeni problemlerin Google tarafından 'bir hata' olarak nitelendirildiğini belirtti. Google gibi bir firmanın bu kadar beceriksiz olacağına inanmadığını söyleyen Nightingale, bunların bilinçli ve planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Gelinen nokta ise Nightingale'e göre, Firefox'a fazlasıyla zarar vermişti.

2018 yılında başka bir çalışan ise Firefox üzerinde YouTube web sitesinin Google tarafından bilerek yavaşlatıldığını belirten açıklamalar yapmış, Firefox performansının Google Chrome ve Microsoft Edge'den daha iyi olduğunu belirtmişti. Google'ın ise bu noktada, Firefox tarafından desteklenmeyen bir kütüphaneyi kullanmaya başlayarak Firefox'u saf dışı bırakmış olduğunu ifade etmişti.

Gelen açıklamalarla ilgili olarak Google tarafından bir açıklama yapılmıyor. Bu da iddiaların doğru olabileceği konusundaki genel kanıyı artırıyor.