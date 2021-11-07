NASA Astronotu, Uzay Yürüyüşü Esnasında Suyla Boğuluyormuş

Eski bir NASA astronotu, bir uzay yürüyüşü esnasında neredeyse suyla boğulduğunu itiraf etti. Uzay kıyafetinde yaşanan bir arıza sonucunda kaskının içi su dolmaya başlayan astronot, şans eseri boğulmaktan kurtulmuş.

NASA belgelerine göre, uzay giysilerinde astronotların bir tüpü ısırarak erişebilecekleri bir içme torbası bulunuyor. Eski bir NASA astronotu olan Garrett Reisman ise, bir uzay yürüyüşü esnasına bu kısımda yaşanan bir arıza sonucunda uzay kıyafeti kaskının içinin suyla dolmaya başlamasıyla boğulacağını sanarak ufak bir panik atak geçirmiş.

"Astronot İpucu #217: Isırık valfinizin su torbası pipetinize sıkıca takılı olduğundan emin olun" diyen Reismann, bir uzay yürüyüşü sırasında boğulan ilk astronot olma düşüncesinin kendisini hiç de heyecanlandırmadığını belirtti.

Bu şekilde boğulmaya yaklaşan tek kişi Reisman değil

2011 yılında, halen danışman olarak çalıştığı SpaceX'teki bir pozisyon için NASA'dan ayrılan ve şu anda Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde uzay mühendisliği dersleri vermekte olan Reisman, yüzey geriliminin suyun çoğunu torbada tutmak için yeterli olması sayesinde boğulmaktan son anda kurtulmuş. Neredeyse bir felaketle sonuçlanacak olan olayın yaşandığı sırada Reisman’ın hangi uzay yürüyüşünde olduğu ise kesin olarak net değil. NASA’ya göre Reisman, 2008 ve 2010 yılları arasında toplamda 21 saati aşan üç ayrı uzay yürüyüşünde bulundu.

Görünen o ki Reisman, uzayda bu şekilde boğulmaya yaklaşan tek kişi de değil. 2013 yılında NASA astronotu Chris Cassidy ile yaptığı bir uzay yürüyüşü sırasında, İtalyan astronot Luca Parmitano'nun içme torbası da uzay kıyafetinin içine sızdırmaya başladı- hem de bu sefer Reismann’ın başına gelenden çok daha şiddetli bir şekilde. Parmitano, başına gelen bu korkunç olayı, “Hava kilidine geri dönmeye başladım ve su damlamaya devam etti. Gözlerimi ve burnumu tamamen kapladı. Görmek gerçekten zordu. Hiçbir şey duyamadım. İletişim kurmak gerçekten zordu. Sadece hafızamı kullanarak geri döndüm, temelde onu bulana kadar hava kilidine geri döndüm. “ diyerek anlattı.

Bu olayın ardından alarma geçen NASA, daha sonrasında ise detaylı bir rapor yayınladı. Olaya dair konuşan bir NASA sözcüsü, “Bugüne kadar karşılaştığımız tüm EVA sorunları arasında muhtemelen karşılaştığımız en ciddi sorun olduğunu söyleyebilirim” diyerek olayın ciddiyetine vurgu yapmıştı.