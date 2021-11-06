Astronotlar, SpaceX Kapsülünde Eve Bezli Dönmek Zorundalar

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda altı aylık zorlu bir görevi tamamlamak üzere olan astronotlar, eve dönüş için hazırlıklara başladı. Yarın yapılması planlanan SpaceX fırlatma görevi hava şartlarından dolayı Çarşamba gününe ertelenmişti. Geçtiğimiz haftalarda uzay kapsülünde yaşanan tuvalet krizinden sonra astronotlar da şimdi dönüş sırasında yetişkin beziyle idare etmek zorundalar.

Elon Musk’ın uzay yarışında önemli yer edinen uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, son dönemde NASA görevleri için fırlatılan kapsüldeki tuvalet sıkıntısıyla gündeme oturdu. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki görevlerini tamamlayan ve eve dönüş için hazırlanan astronotlar da bu tuvalet sıkıntısından dolayı yolculuk sırasında ‘yetişkin bezi’ ile idare etmek zorundalar. İstasyon’da geçen altı aylık sürenin oldukça zorlu olduğunu belirten astronotlar, uzay yürüyüşleriyle İstasyon’un güç ünitelerini onarmış ve uzayda çekilen ilk film için Rus film ekibine ev sahipliği yapmışlardı. Ekip şimdi de yerlerini yeni gelecek astronotlara bırakmaya hazırlanıyor.

SpaceX, Çarşamba gününe ertelediği yeni fırlatma göreviyle İstasyon’dan ayrılmaya hazırlanan astronotların yerini doldurmaya hazırlanıyor. Eve dönmeye hazırlanan mürettebat arasında yer alan NASA astronotu Megan McArthur, yolculuk sırasında bez giymek zorunda kalmalarıyla ilgili şu yorumu yaptı: “Uzay görevleri birçok küçük engelle dolu. Bu da tıpkı diğerleri gibi karşılaştığımız ve üstesinden gelmemiz gereken bir durum. O yüzden çok da kafaya takmıyoruz.”

Uzaydaki ilk acı biberleri yetiştirildi:

Uzay istasyonunda yaşanan tuvalet faciası, astronotları eve dönüş için bez giymek zorunda bırakmasının dışında kapsül için ciddi bir soruna yol açmadı. Elbette bu da mürettebat için iyi haber demek. Bir diğer iyi haberse, uzayda yetiştirilen ilk acı biberler oldu. İlk hasadı geçtiğimiz hafta yapan astronotlar, yaptıkları takolara biraz da acı biber eklediler. Ekip, bu gelişmenin moral seviyesini yükselttiğini ifade ediyor. McArthur, “Biberlerin hafif bir acılığı var. Yedikten sonra biraz daha devam eden bir yanma hissi oluyor. Aramızdan bazıları acıya dayanmakta daha fazla zorlandı.” yorumunu yaptı.

Dönüş için hazırlanan astronotlar, 23 Nisan tarihinde istasyondaki görevlerine başlamışlardı. İçinde bulundukları kapsülün ömrü 210 gün ile sınırlıydı. NASA, geçtiğimiz Cuma günü 196. görev günlerini dolduran ekibi bir an önce başka bir aksilik çıkmadan Dünya’ya getirmeyi planlıyor. Bir Amerikan ve iki Rus’tan oluşan bir mürettebat ise görevlerine devam edecekler. Çarşamba günü yapılacak fırlatmayla birlikte yeni bir ekip de İstasyon’da göreve başlayacaklar.