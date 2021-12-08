Yolsuzluk iddiaları nedeniyle Japonya'da ev hapsinde tutulan ve 2020 yılında Türkiye üzerinden ülkesi Lübnan'a kaçan eski Nissan CEO'su, kaçışının bütün detaylarıyla kaleme aldığı kitabını tanıttı.

Bir dönem Nissan’da CEO olarak çalışmış ve adının yolsuzluk olaylarına karışması nedeniyle yargılanan Carlos Ghosn, Japonya’da ev hapsinde tutuluyordu. 2020 yılında bulunduğu ev hapsinden kaçmak için plan yapan ve Atatürk Havalimanı aracılığıyla ülkesi Lübnan’a kaçan Ghosn, dünya gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

Tüm bu olayların ardından sessizliğe bürünen eski CEO, geçtiğimiz ay sessizliğini bozmuş ve ev hapsinden nasıl kaçtığını anlatmıştı. Verdiği bilgilerle pek çok insanı şaşırtan Ghosn, bu kez de başından geçenleri kaleme aldığı kitabını yayımladığını açıkladı.

Büyük kaçışın perde arkası

“Broken Alliances” yani Bozulan İttifaklar isimli kitabını geçtiğimiz pazartesi günü online bir basın toplantısı ile tanıtan Ghosn, kaçış planını 4 günde ve tamamen tek başına hazırladığını açıkladı. Kendisi aynı zamanda Japonya’dan neden kaçmak “zorunda” olduğunu ve da açıkladı.

Japon medyasına yaptığı açıklamada “Japonya'da adil ve hızlı bir yargılamanın yanından bile geçemeyeceğimi anladım” dedi.

Eski Nissan CEO’su aynı zamanda kaçışın Türkiye ayağında karşılaştığı rastgele insanların yargılandığını söyleyerek “Şartlar öyle gerektirdi. Bir gün benim yüzümden Türkiye'de yargılananlarla tanışmak isterim. Yollarımız kesişirse kendileriyle tanışmaktan memnunluk duyarım” diyerek yargılananan vatandaşlar hakkında da açıklamalarda bulundu.