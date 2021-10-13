Nissan Eski CEO'su, Japonya'dan Lübnan'a Kaçışını Anlattı

Japonya'dan kaçak yollarla önce Türkiye'ye gelen, buradan da Lübnan'a geçen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn, verdiği bir röportajda neler yaşadığını anlattı. Ghosn, Japonya'da kendisini savunamayacağını anladığını, çıkarılan sıkıntılar nedeniyle de böyle bir karar aldığını ifade etti.

Japonya merkezli otomotiv devi Nissan, geçtiğimiz yıllarda ilginç bir olayla haberlere manşet olmuştu. Bir dönem şirketin CEO'luk görevini yürütmekte olan Carlos Ghosn, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçmaya karar vermiş, bu işi de Türkiye üzerinden gerçekleştirmişti. Japonya'dan özel bir jet ile önce Türkiye'ye gelen eski CEO, buradan da daha önceden Reza Zarrab'a ait olan ancak o dönemlerde TMSF'nin elinde tutulan uçakla Lübnan'a gitmişti. Ghosn, kaçış sürecini bir kutunun içerisinde gerçekleştirmiş, bu da büyük yankı uyandırmıştı.

Aradan yıllar geçse de bu olay unutulmadı. Hatta Carlos Ghosn, Japonya'da kamu yayıncısı NHK'ya bir röportaj verdi. Bu röportajda neden kaçtığını ve şimdilerde ne yaptığını anlatan Nissan eski CEO'su, çok mutlu olduğunu söyledi. Carlos Ghosn, kendisine de ailesine de Japonya'da sıkıntı çektirildiği için böyle bir karar verdiğini açıkladı.

"Japonya'da kendimi savunamayacağımı anladım"

Carlos Ghosn, verdiği röportajda Japonya'da kendini savunamayacağını anladığını belirterek kaçış kararı aldığını belirtti. "Yüzde 99,4 hüküm giyme oranı bulunan bir ülkede kendimi savunamayacağımı anladım." diyen eski yönetici, tek çözümün kaçış olduğuna karar vererek böyle bir işe kalkıştığını ifade etti. Ghosn'a göre kaçış serüveninin en kritik bölümleri, bir kutu içerisinde taşınması ve Japonya'dan ayrılacağını öğrenmesiymiş. İçinde bulunduğu kutunun x-ray cihazına girmemesiyle ilgili de konuşan Carlos Ghosn, bu durumu şans olarak nitelendirdi.

"Mutlu ve meşgulüm, sevdiğim işi yaprak hayatımı sürdürüyorum. Gönüllü olarak üniversitede iş stratejileri dersleri veriyor, kitap yazıyorum. Lübnanlı olmaktan gurur duyuyorum, halkım da beni destekliyor." diyen eski Nissan CEO'su, şimdiki halinden fazlasıyla memnun görünüyor.