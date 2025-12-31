Eski PlayStation yöneticisi, konsolların 250 milyon satışı geçmek için ne yapması gerektiğini açıkladı

Eski PlayStation yöneticisi Shawn Layden’a göre konsol pazarı 250 milyon satışta tıkanıyor. Çözüm ise platformları aşan evrensel bir oyun formatı olabilir.

Eski PlayStation yöneticisi Shawn Layden, konsol pazarının uzun süredir aynı sınırda döndüğünü söylüyor. Layden’a göre PlayStation, Xbox ve diğer konsollar birlikte değerlendirildiğinde bile toplam satışlar genelde 250 milyon adedi geçemiyor. Bu durum, sektörün büyüme potansiyelinin önünde ciddi bir engel.

Layden, bu tıkanmanın temel nedenini platformlara özel oyun formatlarında görüyor. Her konsolun kendi ekosistemini kapalı tutması, oyuncuların giriş maliyetini artırıyor. Ona göre çözüm, tüm cihazlarda çalışabilen evrensel bir oyun formatı oluşturmak olabilir.

Evrensel oyun formatı, aynı oyunun tek bir temel yapı üzerinden PlayStation, Xbox ve PC gibi tüm platformlarda çalışabilmesini ifade ediyor. Yani oyunlar her cihaz için ayrı ayrı geliştirilmek yerine, donanıma göre kendini uyarlayan ortak bir formatla sunuluyor. Bu sayede oyuncu, platform farkı olmadan aynı oyuna erişebiliyor.

Bu sistemin en büyük avantajı, oyuncular için giriş bariyerini düşürmesi. Aynı oyunu farklı platformlarda tekrar satın alma zorunluluğu azalıyor, tam çapraz oyun standart hâle geliyor ve platform değiştirmek daha kolay oluyor. Geliştiriciler içinse maliyetler düşüyor, güncellemeler tek merkezden dağıtılabiliyor.

Ancak evrensel formatın riskleri de var. Konsol üreticilerinin kapalı ekosistemleri ve mağaza kontrolü zayıflayabilir. Ayrıca donanım farkları nedeniyle en güçlü sistemlerin potansiyeli tam kullanılamayabilir. Bu da platforma özel oyunların ve konsol kimliğinin zarar görmesi anlamına geliyor.