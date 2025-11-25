Görünce Nostalji Yaşayacağınız, Eski Telefonlardaki Unutulmaz Oyunlar

Özellikle tuşlu cihazların bulunduğu eski telefonlar, adını tarihe yazdıran birçok ikonik oyunlara da sahipti. Biz de bu unutulmaz oyunları derledik.

Akıllı telefonların, gelişmiş grafikli oyunların olmadığı zamanlarda herkesin elinde tuşlu telefonlar vardı. Bu cihazların hüküm sürdüğü yıllarda birçok ikonik detay da akıllarımıza kazınmayı başardı. Tabii ki oyunlar da bunlardan biriydi. Tuşlu telefonlar üzerinden her biri birbirinden eğlenceli birçok farklı oyunu deneyimleyebiliyorduk.

Biz de bu içeriğimizde **eski telefonlarda yer alan ikonik oyunlardan **bazılarını sizler için derledik. O dönemlerde kullanıcılarda bağımlılık yaratan bu oyunlar, görenlere nostalji yaşatarak onları geçmişe götürecek ve duygulandıracak.

Snake

Tabii ki böyle bir liste yapıyorsak Snake (Yılan) ile başlamalıyız. Oyun tarihine adını altın harflerle yazdıran Snake, sadece bir oyun değil, tuşlu telefon döneminin âdeta bir sembolüydü. Nokia telefonların vazgeçilmezi olan bu oyunda amaç basitti. Yılanı kendi kuyruğuna veya duvarlara çarptırmadan ekrandaki yemleri toplamak ve uzamak. Ancak oyun hızlandıkça ve yılan ekranı kaplamaya başladıkça o basit amaç yerini tam bir adrenalin patlamasına bırakırdı. Daha sonralarında labirent eklemeleri, duvardan geçebilme özellikleri gibi birçok yenilikle kendini daha iyi hâle getirdi ve tarihe geçmeyi başardı.

Space Impact

Space Impact, tuşlu telefonların "aksiyon" deviydi.** Yatay düzlemde ilerleyen bir uzay gemisini kontrol ettiğimiz** bu oyun, telefon sahiplerine adeta mini bir atari salonu deneyimi sunuyordu. Karşımıza çıkan farklı uzaylı gemilerini yok etmek, engellerden kaçmak ve boss’larla kapışmak, o dönem için inanılmaz bir deneyimdi.

Bounce

Renkli ekranlı telefonlara geçişin en tatlı temsilcisi kesinlikle Bounce’tu. Kırmızı, sempatik bir topu yönettiğimiz bu platform oyununda dikenli engelleri aşmak, halkaların içinden geçmek ve bir sonraki seviyeye ulaşmak için ter dökerdik. Canlı renkleri ve o döneme göre oldukça gelişmiş fizik motoruyla diğer oyunlardan sıyrılıyordu.

Stack Attack

Eğer bir dönem Siemens telefon kullandıysanız Stack Attack’i oynamışsınızdır. İzometrik bir bakış açısıyla oynanan bu oyunda, kafasına kutular düşen kasklı bir karakteri yönetiyorduk. Amacımız, yukarıdan düşen kutuları düzenli bir sıra haline getirip yok etmekti. Bir nevi Tetris'in, karakter odaklı ve daha kaotik versiyonuydu. Karakterin çıkardığı sesler, oyuncunun verdiği mücadele, Stack Attack’i tarihe geçen oyunlardan biri yapmayı başarmıştı.

Bantumi

Daha çok "zekâ" ve "strateji" odaklı olan Bantumi, kökeni binlerce yıl öncesine dayanan "Mancala" oyununun dijital bir uyarlamasıydı. Ekrandaki çukurlara fasulyeleri dağıtarak, kendi hazinemizde en fazla taşı biriktirmeye çalışırdık. İlk bakışta karmaşık görünse de, mantığını çözdükten sonra bağımlılık yapan bir yapımdı. Nokia gibi telefonlarda oynanan bir oyundu ve çok seviliyordu.

Rapid Roll

Oynaması basit ama ustalaşması zor bir oyun olan Rapid Roll, Nokia gibi markaların telefonlarında karşımıza çıkan bir oyundu. Yapımda yukarıdan aşağıya doğru sürekli akan bir ekranda, topu platformların üzerinde tutmaya çalışırdık. Temposu gittikçe hızlanır ve çok heyecanlı anlar yaşatırdı. Refleks odaklı bir oyun olması birçok insanı bağımlı hâle getirdi.

Tetris

Dünya tarihinin en çok oynanan oyunlarından olan Tetris’i eklememek olmaz. Tetris geçmişte olduğu gibi günümüzde de popüler. Tuşlu telefon zamanında da birçok cihazda Tetris veya kopyalarını oynamak mümkündü. Herkesin bildiği gibi oyundaki amaç, yukarıdan düşen geometrik şekilleri boşluk bırakmadan yerleştirmekti. Boş zamanında eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmeziydi.

Günümüzde telefonlar ve oyunlar ne kadar gelişmiş olursa olsun eski telefon oyunlarının verdiği o samimi ve basit eğlence hissi her zaman özel kalacak. Peki sizin bu eski oyunlardan favoriniz hangisi? Yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.