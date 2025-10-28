Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Nokia'nın efsane modeli 1100, dünya tarihinde en çok satan telefonu ünvanını hâlâ koruyor. Peki bu ikonik telefon nasıl özelliklere sahipti.

Yıllar boyunca birçok telefon hayatımızdan geldi geçti. Bunlardan belki de en çok akılda kalanı Nokia’nın efsane telefonu 1100’dı. Nokia’nın 2003 yılında piyasaya sürülen 1100 modeli, dünya çapında 250 milyondan fazla satarak tarihin en çok satılan telefonu olmayı başardı ve hâlâ kırılamayan inanılmaz bir rekora imza attı.

Peki çıkalı 22 yıl olan Nokia 1100 nasıl özellikler sunuyordu? Onun bu kadar ilgi çekmesini ne sağladı. Gelin, efsanelerin efsanesi Nokia 1100 modelinin şimdi kulağa şaka gibi gelen ancak o zamanlarda dikkatleri üzerine toplamayı başaran özelliklerine bakalım.

İkonik Nokia tasarımı, monokrom ekranı

İlk olarak tasarımdan başlıyoruz. Bu tasarımı sokakta kime gösterseniz direkt Nokia’ya, hatta 1100’a ait olduğunu anlayabilir. İşte o kadar ikonikleşmeyi başarmış bir görünüme sahipti bu telefon. 106x46x20 mm boyutlara ve 86 gram ağırlığa sahipti. Önde tuş takımı ve küçük bir ekran bizi karşılıyordu. Kamerası ise yoktu.

Cihazda 96x65 piksellik monokrom, yani renkli olmayan tek renk bir ekranı bulunuyordu. Ekranın boyutu ise 1,4 inçti. Kenarlarında griden sarıya kadar değişen birçok farklı renge sahip tasarıma, ekran ve tuş takımı gümüş renkli bir görünüme sahipti.

Toz geçirmez tuş takımı ve dayanıklı yapısı

Tuş takımına ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yumuşak dokunuşlar sağlayan yapıya sahip tuş takımı, konforlu bir kullanımı sunuyordu. Bunlara ek olarak bir de toza olabildiğince dayanıklı şekilde tasarlanmıştı. Bu sayede çoğu koşulda sorun yaşamadan çalışmayı başarabiliyordu.

Gelişmekte olan ülkeler için tasarlanan bir telefon olduğu için genel anlamda da dayanıklı bir telefondu. Gövdesi ve ön yüzü, toza ek olarak kaymalara da daynıklı şekilde tasarlandı ve nemli hava durumlarında bir sorun yaşanmasını engelledi. Yani genel anlamda Nokia’nın o zamanki modelleri gibi dayanıklı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.

Herkesin aklına kazınan feneri

1100’ın dikkat çekilmesi gereken en efsane özelliklerinden biri şüphesiz feneridir. Cihazın “C” tuşuna basılı tutarak ya da iki kez basarak kilitlenebilen bir el feneri vardı. Ayrıca feneri menüden de açabiliyordunuz. Bu el feneri karanlık ortamlarda kullanıcıların işine yaramasıyla cihazın en pratik özelliklerinden biri olarak kayıtlar geçmeyi başardı.

50 SMS ve 50 kişilik rehber hafızası

Şu an kulağınıza komik gelebilir ancak Nokia 1100 gerçekten bu tarz bir hafızayla geliyordu. Cihazın dinamik hafızası** 50 kişi ve 50 SMS** ile sınırlıydı. O zamanlar için yeterli miktarlar olabildiğini söyleyebiliriz. Nokia 1100’ın uygun fiyatlı giriş seviye bir telefon olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Sadece arama ve mesajlaşma

Günümüzde Wi-Fi 7’den 5G’ye kadar birçok farklı bağlantı terimini duysak da o zamanlarda bu tarz şeyler yoktu. Nokia 1100 modeli yalnızca 2G şebekesine sahipti ve bu onun dünyaya açılan tek kapısıydı. Bu sayede sadece arama ve mesajlaşma gibi işlevleri gerçekleştirebiliyordunuz.

Efsane yılan oyunu

SMS ve arama başlıca özellikleri olsa da belli oyunlar sunarak eğlenceli vakit de geçirmenizi sağlıyor. Bunlardan tabii ki en bilineni ünlü yılan oyunudur. Ona ek olarak bir de Space Impact oyununu oynayabiliyordunuz. Bunlar dışında cihazda oyun görmek mümkün değildi ancak ikisi, boş zamanlarınızda güzel vakit geçirmenizi sağlıyordu.

250 milyon satış

İlk olarak 2003 yılında piyasaya sürülen Nokia 1100 modeli, 100 dolar civarı fiyatla şirketin en ucuz modellerinden biri olarak çıktı ve dünya çapında büyük ilgi gördü. Cihaz, 2007 yılında 200 milyon satışa, 2008’de de 250 milyon satışa ulaştı. Bu da onu tarihin en çok satan telefonu yaptı. Ona en çok yaklaşan telefon, 222 milyon satan Apple’ın iPhone 6 serisiydi. Şimdilik Nokia 1100 rekoru pek kırılamayacak gibi görünüyor.

Nokia 1100 teknik özellikleri