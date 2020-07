Eski Ubisoft Geliştiricileri, Yeni Bir Stüdyo Kurdu

Eski Ubisoft geliştiricileri Dean Evans ve Gabriela Salvatore, Beans adını verdikleri Toronto merkezli yeni bir oyun stüdyosu kurdu. Henüz çok yeni olan şirketin, daha şimdiden adı bilinmeyen yeni bir oyun üzerinde çalıştığı söyleniyor.

GameIndustry.biz’de yayınlanan yeni bir rapora göre eski Ubisoft geliştiricileri Dean Evans ve Gabriela Salvatore, Toronto’da kendilerine ait yeni bir oyun stüdyosu kurdu. İki geliştiricinin, Beans adını verdikleri stüdyoda adı henüz bilinmeyen yeni bir oyun üzerinde çalıştıkları söyleniyor.

İkilinin üzerinde çalıştığı yeni oyun, dün düzenlenen Devolver Direct etkinliği sırasında gösterilmese de geliştiriciler, Beans’in yeni oyununun gelişimine yardımcı olacak daha fazla ekip arkadaşı aradıklarını doğruladı. Bu noktada henüz çok yeni kurulan şirketin, bu yıl sonuna kadar yaklaşık 7 kişiyi daha ekibe dahil etmesi bekleniyor.

Beans’in kurucuları Dean Evans ve Gabriela Salvatore kimdir?

2016 yılında Ubisoft bünyesinden ayrılan Gabriela Salvatore, daha önceleri Ubisoft çatısı altında Far Cry 5, Far Cry Primal, For Honor ve Starlink: Battle for Atlas oyunlarının üzerinde çalışmıştı. Daha önce oyun tasarımcılığı ve hikâye danışmanlığı gibi rollerde görev alan Salvatore, Creative Assembly bünyesinde Total War: Three Kingdoms ve Warhammer II projeleri üzerinde çalıştı.

Şirketin diğer kurucu ortağı Dean Evans ise Ubisoft markası altında yaratıcı yönetmenlik gibi çeşitli görevlerde yaklaşık 11 yıl çalıştıktan sonra şirketten ayrıldı. Birçok oyunun gelişim sürecinde rol alan Evans, aynı zamanda Far Cry 3: Blood Dragon’ın yaratıcı yönetmenliğini yaptı.

Merkezi Toronto’da olan Beans stüdyosunun şu anda hangi oyunlar üzerinde çalıştığı bilinmiyor. Ancak kurucuların kariyerlerine baktığımız zaman Beans’in gerçekten de potansiyeli olan bir stüdyo olduğunu söyleyebiliriz.