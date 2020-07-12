269 TL'lik Watch Dogs 2 UPlay'de Ücretsiz Oldu

Son dönemin en çok konuşulan oyun kampanyalarından biri, Ubisoft’un Uplay üzerinden Watch Dogs 2 oyununu ücretsiz dağıtması oldu. Oyunu ücretsiz olarak edinmek için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

Ünlü oyun firması Ubisoft, bugün gerçekleştireceği Ubisoft Forward adlı etkinliğinde PC kullanıcılarına Watch Dogs 2 adlı oyunu ücretsiz olarak vereceğini açıklamıştı. Şirket, etkinliği yayınlamaya başladı.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilmekte olan etkinlikte oyunseverlerin Watch Dogs 2’ye sahip olmak için yapmaları gereken bazı ufak tefek görevleri bulunuyor. Bunların arasında en başta ise Uplay hesaplarına giriş yapmak geliyor.

Soruları cevapla, Watch Dogs 2’yi kap

Ubisoft Forward, bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle sık sık gördüğümüz üzere sosyal mesafeyi azaltmak amacıyla internet üzerinden gerçekelştiriliyor. Etkinlikte firmanın gelecekte çıkacak oyunlarından ve son haberlerden de bahsediliyor.

Watch Dogs 2 sahibi olmak için yapmanız gerekenler şu şekilde:

UPlay hesabınıza giriş yapın, yoksa bir tane oluşturun.

UPlay yayın etkinliğini takip edin.

Yayını en az 1 dakika boyunca izleyin.

Oyunu bir defa edindiğinizde daima size ait olacak.

Etkinlikte firma bu yıl yapılamayan E3 oyun fuarındaki tarzda bir etkinlik olarak tasarlandı. Assasin’s Creed: Valhalla ve firmanın yeni FPS oyunu Hyper Space de bu etkinlikte detaylı olarak tanıtılıyor. Ayrıca daha önce gelen açıklamalara bakarsak Ubisoft, bu etkinlikte pek çok sürpriz yapacağını söylemişti. Şimdilik bu sürprizlerin içeriklerinin ne olacağı bilinmiyor. Bilinen ödüller arasında ise Watch Dogs Legion Ubisoft Forward ceketi, The Division 2 anahtar paketi ve Assassin's Creed Valhalla Moonlight bulunuyor.

Bugün saat 22:00’da başlayan etkinlik bitmeden önce oyuncular oyunu alıp kütüphanelerine ekleyebiliyor. Böylelikle kısa sürede de olsa 269 lira değerindeki Watch Dogs 2’yi ücretsiz olarak edinmek mümkün oluyor.

Not: Şu anda pek çok kişi, Uplay'e erişemediğini söylüyor. Bu konuda Ubisoft'tan bir açıklama yapılmadı, ancak bu sorunun aşırı yoğunluktan olduğu düşünülüyor.

Not 2: Ubisoft, bazı oyuncuların sorun yaşadığının farkında olduklarını ve sorunu çözmek için çalıştıklarını açıkladı.

Not 3: Ubisoft son olarak durumla ilgili olarak bir Tweet atarak oyuncular için bir açıklama yaptı. Oyuncular yayını izlemek için giriş yapamasa bile ödülleri alabilecekler.

"Merak etmeyin! Başarılı giriş yapamasanız da ödülleri hepinize vereceğiz. Arkanıza yaslanın ve gösterinin tadını çıkarın!"