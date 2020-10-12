"Eskiden Memeliler, Daha Yavaş Ama Daha Uzun Yaşıyorlardı"

200 milyon yıllık diş fosilleri üzerinde yapılan araştırmaya göre memeliler eskiden daha yavaş hareket edip daha uzun yaşıyorlardı. Fare büyüklüğündeki erken dönem memelileri, bir sürüngen gibi yavaş hareket etmelerine rağmen günümüz benzer memelilerinden 3 kata kadar daha uzun yaşabiliyorlardı.

Bristol Üniversitesi ve Helsinki Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, erken dönem memelilerinin sanılanın aksine günümüz memelilerinden daha yavaş hareket ettiğini, buna karşın tıpkı sürüngenler gibi daha uzun bir yaşam sürdüklerini ortaya koydu.

Nature Communications'da yayınlanan çalışmada Bristol Üniversitesi’nden Dr. Elis Newham, çalışma öncesinde erken dönem memelilerinin 1-3 yıl civarında ömürlerinin olmasını beklediklerini, bu nedenle bulgularının şaşırtıcı olduğunu ifade ederken, çalışmadan önce memelilerin sıcakkanlılıkları dahil temel özelliklerinin aynı anda evrimleştiğinin düşünüldüğünü dile getirdi.

Bulgularının erken dönem memelilerinin daha büyük beyinlere ve daha gelişmiş davranışlara sahip olmalarına rağmen yavaş ve uzun bir yaşam sürdüklerini gösterdiğini ifade eden Dr. Newham, erken dönem memelilerinin hareketlerinin küçük sürüngenlere benzer şekilde oldukça ağır olduğu dile getirdi.

Yine Bristol Üniversitesi'nden Dr. Pam Gill, çalışmalar sırasında Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi ve Cambridge'deki Üniversite Zooloji Müzesi tarafından sağlanan bazı yaklaşık 200 milyon yaşında olan 200 diş örneğini mercek altına aldı ve dişlerdeki büyüme halkalarından yola çıkarak canlıların yaşlarını tespit etti.

Buna göre günümüz fareleri ile benzer boyutlara sahip olan erken dönem memelileri, günümüz sıcakkanlı hayvanları gibi hızlı bir hayat yaşamak yerine sürüngenler gibi yavaş yaşayarak ömürlerini 14 yıla kadar çıkarıyorlardı. Günümüzdeki benzer türler ise yalnızca 2-4 yıl kadar hayatta kalabiliyorlar.