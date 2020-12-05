Teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Aslında bu hız olumlu bir gelişme olsa da bazen rüzgârıyla bazı güzel şeyleri de tarihin tozlu sayfalarına gömdü. Bugün sizlere eskilerde olan ve bazı şeyleri daha anlamlı kılan teknolojik gelişmelerden bahsedeceğiz.

Günümüzde teknolojinin çok hızlı bir şekilde geliştiğini görüyoruz, ancak bu hızlı değişim bazı şeyleri de kaybetmemize yol açıyor. Sadeleşme trendinde olan teknolojik gelişmeler, bizlere daha güçlü olsa da birbirine benzer cihazlar sunuyor. Çok değil, biraz eski zamanlara gittiğimizde ise her şey çok daha farklı ve sıcaktı. Bugün sizleri biraz eskilere götüreceğiz. Teknolojinin bu kadar da kolay hissettirmediği, ancak çok sıcak olduğu dönemlere gideceğiz.

Hazırsanız BrightSide tarafından derlenen ve bizleri çok eskilere götürüp o dönemlerin değerini daha iyi anlamamızı sağlayacak listemize başlayalım:

Ah o sağlam telefonlar!

Günümüzdeki akıllı telefonların işlemcileri, ekranları ve diğer tüm özellikleri inanılmaz gelişmiş durumda. Bu bizlere yanımızda sürekli bir bilgisayar taşıma imkanı tanıyor. Bu çok güzel bir şey, ancak bizden götürdüğü şeyler de yok değil. 3310 reyiz gibi sağlam telefonları çok fazla özledik. Telefon yere düşse ne olur gibi dertlerin olmadığı o günleri çok çabuk unuttuk.

Hafızalar ele avuca sığardı

Özellikle 90'lı yıllarda doğmuş olan takipçilerimizin bileceği floppy disketlerimiz vardı. Bilgisayardan bilgiyi alıp taşıma imkanı sunan bu disketler, öyle günümüz harici diskleri gibi terabaytlarca veriyi taşımazlardı. En kalitelisinin bile 1,76 MB veri depolayabildiği disketler, daha çok metin dosyalarının taşınması için kullanılırdı. Bu sebeple elimize aldığımızda metinlerin bir ağırlığının olduğunu hissederdik.

Şarj 1 gün değil 1 hafta çıkarır mı diye tartışırdık

3310'un şarj olurken sağ tarafındaki çizgilerini hatırlayanlar burada mı? Evet, akıllı telefonlarımız çok güçlü, ekranları çok büyük ve bu sebeple daha fazla enerji harcıyorlar, ancak günü çıkaracak mı derdinin olmadığı günleri de özlemedik mi? Nokia'nın o efsane telefonu 3310 ve onun 1 haftayı çıkaran şarj ömrü bizlere hiçbir zaman yarı yolda kalmayacağımız hissini verirdi.

Bilgisayarların da bir ağırlığı vardı

Günümüzde bilgisayarlarımız da inceldiler, hatta o kadar küçüldüler ki cebimize sığacak boyuta geldiler. Eskilerde ise çok daha büyük, ağırlardı ve buna rağmen günümüzdeki bilgisayarın gücünün yanına bile yaklaşamıyorlardı. Buna rağmen bilgisayara oturduğumuzda o an özel bir şey yaptığımızı bilirdik.

Minimalizm önemli ama bazen fazla mı kaçıyor?

Evet biliyoruz, son yılların trendi minimalist tasarımlar. Bu pek çok noktada gözümüze çarpsa da özellikle logo tasarımlarında fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Eskiden birbirinden farklı ve yaratıcı logolar varken günümüzde çok daha sadeleşmiş ve aslında birbirine benzer logo tasarımları geliştiriliyor. Tamam bu tasarımlar göze hoş geliyor ama bazen eskileri özlemiyor muyuz?

Uzun süreli telefon görüşmesi yoktu ama konuşulanların bir anlamı vardı

Günümüzde internet paketlerimiz, dakikalarımız derken istediğimiz an istediğimiz kişiyle saatlerce konuşabiliyoruz. Eskiden ise bu iş o kadar da kolay değildi. Eğer evimizde telefon yoksa ankesörlü telefonlara gidip çok kısa görüşmek için dahi olsa bilet / jeton alırdık. Elimizde cep telefonu olsa bile görüşmek öyle kolay iş değildi. Kontör diye bir gerçek vardı hayatımızda. Bu sebeple sevgililer dumanla haberleşir gibi birbirlerine çağrı atarlardı. Konuşma yaptığımız kısa zamanlarda ise sözlerimiz çok daha değerli olurdu.

Eski telefonlar ve birbirinden farklı tasarımları

Günümüzdeki telefonların tasarımları ne kadar farklı olursa olsun özünde hepsi birbirine benziyor. Farklılıkları ise kamera konumu, ekran boyutu gibi aslında çok da fark yaratmayacak noktalarda oluyor. Biraz eskilere gittiğimizde ise Nokia, Motorola, Sony, Samsung gibi şirketlerin birbirinden farklı telefonları vardı. Her telefon şekli ve kullanılabilirliğiyle de dikkat çekerdi. Bazen o eski günleri özlemiyor değiliz.

Evet, yazımızın sonuna geldik. Günümüzde bize çok uzakmış gibi gözüküyor olsa da listemizdeki bazı maddelerin daha 10 - 15 yıl önce hayatımızda çok büyük bir yere sahip olduğunu hatırlamak gerekiyor. Bu kadar kısa sürede hayatımızda ne kadar çok değişim olduğu gördüğümüzde önümüzdeki 15 yıl içinde neler olacağını daha fazla merak ediyoruz. Peki sizlerin eskilerden özlediğiniz teknolojiler bulunuyor mu? Yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.