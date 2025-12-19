Tümü Webekno
Esnek Güneş Enerjisi Panellerinde Verimlilik Rekoru Kırıldı!

Çinli güneş enerjisi devi LONGi, esnek perovskite-silikon tandem güneş hücrelerinde yüzde 33,35 verimlilikle dünya rekoru kırdı. Bu teknoloji, bükülebilir telefonların ve araçların kendi kendini şarj etmesinin önünü açıyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Akıllı telefonlarımız, saatlerimiz, kulaklıklarımız... Hepsinin ortak ve kanayan bir yarası var: Pil ömrü. "Şarjım %5 kaldı" stresi yüzünden priz kenarlarında nöbet tutmaktan yorulduk. Ancak teknoloji dünyasından gelen son haber, bu nöbetlerin yakında bitebileceğinin sinyallerini veriyor.

Çin, güneş enerjisi konusunda gaza basmış durumda ve bu kez karşımıza çıkan şey sadece bir "panel" değil; bükülebilen, katlanabilen ve buna rağmen inanılmaz bir enerji üreten bir teknoloji harikası. Gelin, geleceğin teknolojisine yakından bakalım.

Çinli bilim insanları tam olarak ne yaptı?

Başlıksız-1

Çinli üretici LONGi, geliştirdiği esnek perovskite-silikon tandem güneş hücresi ile yüzde 33,35'lik bir verimlilik oranına ulaştı. Bunu hemen açıklayalım: Normalde esnek paneller, bükülüp kıvrıldıkları için verimlilikten ödün verirler ve yüzde 20-25 bandında gezerler. Ancak LONGi'nin bu oranı yüzde 33'ün üzerine taşıması, esnek panellerin artık sert ve kalın panellerle yarışabildiğini kanıtlıyor.

Üstelik bu rekor, ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı NREL (Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı) tarafından da resmen onaylandı. Yani kağıt üzerinde değil, tescilli bir başarıdan bahsediyoruz.

Başlıksız-1

Esnek panellerin en büyük düşmanı mekanik strestir. Yani paneli telefon gibi sürekli açıp kapatırsanız, üzerindeki katmanlar zamanla çatlar ve cihaz çöp olur. LONGi mühendisleri ise burada "çift tampon katman" adını verdikleri özel bir teknik kullanmışlar.

Bu teknik sayesinde panel, 43 bin kez katlanmış olmasına rağmen verimliliğinin yüzde 97'sini korumayı başarmıştı. Düşünün, katlanabilir telefonunuzun arkasında bu panel var. Telefonu binlerce kez açıp kapatsanız bile cihaz güneşten enerjiyi toplamaya aynı performansla devam ediyor.

Endüstriyel Alana Yönelik Geliştirilen Yeni Enerji Depolama Sistemi PowerKeeper Tanıtıldı Endüstriyel Alana Yönelik Geliştirilen Yeni Enerji Depolama Sistemi PowerKeeper Tanıtıldı

Bu teknoloji sadece telefonlar için değil, aklınıza gelebilecek her türlü kavisli yüzey için bir devrim niteliğinde. Bu bağlamda; giyilebilir teknolojik ürünler, elektrikli otomobiller ve hatta uzay teknolojileri alanlarında da yeni teknoloji kullanılabilecek.

