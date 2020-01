Et İsteğini Kokuyla Bastıracak Bir Kol Bandı Geliştirildi

Bitki merkezli gıda şirketi Strong Roots, Oxford Üniversitesi’nde görev yapan Yemek Bilimi Profesörü Charles Spence ile birlikte vegan diyetlerini deneyen veya denemek isteyen insanların et isteklerini azaltmasına yardımcı olabilecek bir bant geliştirdi.

ABD’li Strong Roots şirketi ve Oxford Üniversitesi’nde çalışan Yemek Bilimi Profesörü Charles Spence’in tasarladıkları bant, sigara bağımlılığını azaltmaya yardımcı olan nikotin bantlaryla benzer bir anlayışa sahip. Yenilikçi ürün, hayvansal gıdaları hayatlarından tamamen çıkartmak isteyen insanlara yardımcı olmayı vadediyor.

Prof. Dr. Spence, “Geliştirdiğimiz bant, kokunun beyne gıdyla ilgili sinyaller göndermede önemli bir rol oynadığından, duyusal algılama prensibini benimsiyor. Kullanıcılar, pastırma kokusyla aşılanmış yamayı soluyarak et ürünlerine yönelik isteklerini bastırmış oluyor” dedi.

Geliştirilen et bandı, hayvansal gıdalara yönelik isteği azaltmayı vadediyor

Koku alma duyumuzun tat alma kabiliyetimizle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu belirten Prof. Spence, “Yeterince pastırma yediğinizi düşündüğünüzde, kendinizi bir anda doymuş bulabilirsiniz. Söz konusu bant, kokyla o yemeği yeme eylemini hayal etmenizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Strong Roots, yenilikçi ürününün insanların hayvansal gıdalara yönelik isteklerini gidermeye yardımcı olduğundan emin olduktan sonra, merak uyandıran bandını Reading, Leeds, Liverpool ve Londra'da, belirli sayıda gönüllü üzerinde deneyecek.

Strong Roots tarafından İngiltere’de yaşayan 2 bin yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, katılımcıların yüzde 33'ünün günde en az bir kez et yediğini ortaya koyuyor. Ankete katılanların yüzde 36’sı et yedikleri için kendilerini suçlu hissettiklerini söylerken yüzde 43’ü ise hayvansal gıda tüketimini azaltmak istediğini belirtiyor. Dünyanın ilk et bandını geliştiren bitki odaklı gıda şirketi Strong Roots, son yıllarda artan vegan kültürünü daha geniş kitlelere yaymak istiyor.