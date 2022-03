Et ve Süt Kurumu Müdürü: Kuyruklar Vardı, Fiyatları Artırdık

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, yüzde 48'lik zam ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mağaza önlerinde uzun kuyruklar olduğundan bahseden Uzun, zammın da bu nedenle yapıldığını söyledi. Osman Uzun'un bu ilginç sözleri sosyal medyada gündem oldu...

Et ve Süt Kurumu, geçtiğimiz günlerde bir karar aldığını duyurdu. Bu kararla et fiyatlarına yüzde 48 oranında ciddi bir zam yapıldı. Yapılan zam ile Et ve Süt Kurumu'ndan satın alınacak 1 kg kıymanın fiyatı 83 liraya, 1 kg kuşbaşı etin fiyatı ise 92 TL'ye yükseldi. Zammın bir numaralı muhatabı olan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ise akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı.

Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'a konuşan Osman Uzun, Et ve Süt Kurumu'ndaki et fiyatlarının uygun olduğunu, bu nedenle de uzun kuyruklar oluştuğunu anlattı. Et ve Süt Kurumu, işte bu kuyruklar oluşmasın diye fiyatlara zam yapmış... Osman Uzun'un konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi."

Vatandaş neden kırmızı et yiyemiyor?

*Zammın nedeni olarak gösterilen kuyruk...

Osman Uzun, Türkiye'de et fiyatlarının neden yüksek olduğunu ve vatandaşın neden et yiyemediğini de açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bu sorunun temel nedeni, yemlerdeki dışa bağımlılık. Yem üretiminde kullanılan hammaddenin yüzde 50'den fazlasının ithal edildiğini söyleyen Uzun, döviz kuru ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi nedenlerle yem fiyatlarının her geçen gün biraz daha yükseldiğini belirtti. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun'a göre bu sıkıntıların aşılabilmesi için özellikle de çiğ süt üreticisine destek vermek ve hayvanların kesilmesini engellemek gerekiyor.

Osman Uzun'un açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun tarafından yapılan açıklamalar, sosyal medyada da gündem oldu. Binlerce paylaşım yapan kullanıcılar, zammın nedeni olarak uzun kuyrukların gösterilmesine isyan ettiler. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlara yakından bakalım.