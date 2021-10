Eternals, özellikle son on yılda sinema sektörünü kasıp kavuran Marvel filmleri arasında yer almak için gün sayıyor. Bu arada eleştirmenlerse film hakkında olumsuz görüşlere sahip. Rotten Tomatoes’da bugüne kadarki en düşük skoru alan Eternals, dünyaca ünlü oyuncularla bile olumsuz eleştirilerden kaçamıyor.

Marvel film evreninin en yeni üyelerinden Eternals, gösterime girmesine bir hafta kalmışken eleştirmenler tarafından topa tutuluyor. Film hakkında edinilen ilk izlenimler, Eternals’ın görsel zenginliğe ve kaliteli oyunculuklara sahip olduğu yönünde. Ancak eleştirmenlerin asıl odaklandığı nokta; filmin senaryo açısından zayıf olması. Eleştirmenler, Eternals’ın Marvel evreninin diğer filmlerinde işlenen konulara kıyasla sönük kaldığını düşünüyor. Bu durum, Eternals’ı Marvel’ın bugüne kadar çıkardığı en az sevilen filmi haline getirdi.

Rotten Tomatoes skoru %63 olan Eternals, The Incredible Hulk (%67) ve Thor: The Dark World (%66) filmlerinin de gerisine düşerek Marvel’ın şimdiye kadarki en düşük Rotten Tomatoes skoru alan filmi. Rotten Tomatoes eleştirmenleri film hakkında şu yorumda bulunuyor; “Eternals, Marvel filmlerini değişik, kafa karıştırıcı ve beklentilerin dışında yeni yönlere taşıyor.”

Oscar Ödülü alan ünlü oyuncular bile filmi kurtarmakta zorlanıyor:

Eternals’ın oyuncu kadrosunda birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Oscar Ödülü alan Chloe Zhao’nun da yer aldığı filmin 2 saat 37 dakika gibi ciddi bir süresi var. Fakat bu faktörlere rağmen eleştirmenler hikayeyi etkileyici bulmadıklarını öne sürüyor.Eternals için 200 milyon dolar para harcayan Disney ve Marvel’ın bu eleştirileri hoş karşılamayacağı ön görülebilir.

Şu an için dikkatleri Eternals’daki olumsuzluklardan alacak tek şeyse Rotten Tomatoes’da %60’lık skora sahip Venom: Let There Be Carnage filmi gibi görünüyor. Her koşulda bu iki filmin kayda değer bir başarı elde etmesi oldukça zor olacak.

Eternals'ın Türkçe altyazılı fragmanı: