Ethereum'un The Merge güncellemesi resmen yayınlandı. Peki kripto para dünyasını sarsacak, madenciliğe duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak The Merge nedir? İşte tüm kripto para yatırımcılarının bilmesi gerekenler.

Dünyanın ikinci en popüler kripto para birimi olan Ethereum ile ilgili oldukça önemli bir dönemece girmiş bulunuyoruz. Ethereum topluluğu, aylardır üzerinde çalıştığı "The Merge" isimli güncellemesini resmen yayınladı. Peki The Merge nedir ve kripto para dünyası için neden bu kadar önemli?

Kripto para birimlerinin en çok tartışılan özelliği, çevre kirliliğine yol açması. Öyle ki başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere tüm kripto para birimleri, madencilik ve blok zincirler nedeniyle çok büyük enerji tüketimine yol açıyorlar. Örneğin Bitcoin kaynaklı işlemler için tüketilen elektrik miktarı, yıllık 150 terawatt-saat. Bu da 65 milyon ton karbondioksitin atmosfere salınması demek. Bu seviye, Yunanistan'ın yıllık karbondioksit salınımı ile aynı.

Ethereum'un The Merge güncellemesi, enerji sorununu kökünden çözebilir!

Ethereum ve Bitcoin gibi kripto para birimleri, şu anda iş ispatı (PoW) denen bir tekniği kullanıyorlar. Bu sistem, para transferini tüm kullanıcıların görebileceği bir şekilde bildirilmesi olarak başlıyor. Ethereum ağına kod olarak giden bu bildirim, madenciler arasında rekabete neden oluyor. Tüm madenciler, bu mesajı aldıktan sonra kodu çözmeye çalışıyorlar ve sadece bir madenci, amacına ulaşıyor.

Sonraki süreçte ağdaki diğer kullanıcılar bu çözülmüş kodu inceliyor. Onay verildikten sonra da para transferi gerçekleşmiş oluyor. İşte anlattığımız zaman çok basit gibi görünen PoW, enerji tüketimi konusunda ise hiç ama hiç verimli değildi. Ethereum'un The Merge güncellemesi ise bu enerji sarfiyatını yüzde 99 oranında düşürmeyi amaçlıyor. Eğer bu güncelleme başarılı olursa, Ethereum için de kripto para dünyası için de çok büyük yenilikler yaşanması an meselesi olacak.

The Merge güncellemesi neyi amaçlıyor?

Ethereum geliştiricilerinin üzerinde çalıştığı The Merge güncellemesi, iş ispatı tekniğini hisse ispatı (PoS) olarak değiştirmeyi amaçlıyor. Bu yeni teknikte tüm ağ katılımcılarına gerek kalmıyor. Öyle ki Ethereum ağına büyük miktarda teminat yatıran katılımcılar, bundan sonraki süreçte doğrulama işleminin tek adresi olacaklar. Transfer işlemleri, yalnızca teminat sahipleri tarafından doğrulanacak. Eğer bu doğrulama sırasında usulsüzlük olduğu tespit edilirse, yatırılan teminatın tamamına el koyulacak. Ethereum topluluğu, bu sayede dolandırıcılıkların önüne geçileceğine inanıyor.

The Merge başarılı olursa ne olacak?

The Merge güncellemesi, kripto para dünyası için büyük bir önem arz ediyor. Eğer bu sistem başarılı olursa, diğer kripto para birimlerinin de PoS sistemine geçiş yapması için çok büyük bir baskı oluşacak. Neticede artık sürekli olarak cihaz çalıştırmaya gerek kalmayacak. Çünkü işlem kontrolünü Ethereum madenciliğinde kullanılan ekran kartları değil, teminat gösterebilen kullanıcılar yapacak. Eğer beklentiler gerçek olur, performans artar ve Ethereum'un enerji tüketimi gerçekten de yüzde 99 oranında düşerse, diğer blok zincirler de mutlaka bu sisteme geçiş yapacaklardır.

The Merge güncellemesinin tek avantajı enerji tüketimi ile ilgili değil. Yapılan güncelleme ağ verimliliğini artıracak. İşlemler daha hızlı yapılacak ve maliyetler düşecek. Hatta sektörün önde gelenleri, bu güncelleme ile Ethereum'un Bitcoin'in önüne geçeceğini düşünüyorlar.

Gelelim en önemli konuya: Peki yatırımcıyı ve madenciyi ne bekliyor?

Ethereum The Merge güncellemesi haberleri, kripto para biriminin fiyatını ciddi anlamda artırmış durumda. Öyle ki Ethereum (ETH), son 24 saatte yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı. Hal böyle olunca da bireysel yatırımcının yüzü gülüyor. Üstelik, yükselişin bundan ibaret olmayacağı düşünülüyor. Kripto para analistlerine göre her şey yolunda giderse ETH'nin yükselişi tüm hızıyla devam edecek. Güncellemenin başarısız olması durumunda ne olacağınıysa kestirmek şu an için pek de mümkün değil.

The Merge, ETH madeni yatırımcıları için pek de iyi sonuçlar doğurmayacak. Zira haberimizin önceki kısımlarında bahsettiğimiz gibi; güncelleme ile madencilere gerek kalmamış olacak. Ancak bu konuda farklı görüşler var. Ethereum geliştiricilerinin madencilerin baskısına dayanamayacakları ve onların para kazanmayı sürdürmeleri için alternatif bir yöntem üretmeye çalışacakları iddia ediliyor. Ancak bunlar kesinleşmiş şeyler değil. Madencilerin akıbeti, ilerleyen süreçte belli olacak.

Yukarıda anlatmış aktarmış olduğumuz bilgilerin 'her şeyin yolunda gitmesi' halinde karşılaşacağımız vaatler olduğunu belirtelim. Hatta güncelleme yolunda gitse dahi The Merge güncellemesinin vaatlerini yerine getireceğinin bir garantisi bulunmuyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.